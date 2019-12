COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, que conduce José Llugdar, llevó adelante el pasado jueves la celebración de la Fiesta de Fin de Año en sus instalaciones del Centro de Actividades de Comodoro. El evento fue organizado por la Secretaría Adjunta a cargo de Luis Villegas y la colaboración de la delegada Bárbara González, trabajadoras de la institución y del cuerpo de delegados. Al día siguiente, se replicó el festejo en la sede de Pico Truncado para los afiliados de Santa Cruz Norte.

Fue una cena show bailable en la sede de Bouchardo y Saavedra. Fotografía, copa de bienvenida, música, color, cotillón, mesa dulce de SYN eventos, presentes para las parejas que asistieron, decoración, iluminación, juegos, sorteos por más de 600 mil pesos formaron parte del evento.

El secretario de Actas, Prensa y Propaganda, David Klappenbach, remarcó en la última emisión del año del ciclo radial ‘Reporte Petrolero Austral’ que la gestión ha rendido mucho sus frutos: “Este ya es el tercer mandato de José Llugdar y el segundo de varios de los miembros de Comisión Directiva, y hace pocos días hemos tenido la satisfacción de poder ver cristalizada, o aunque sea empezar a ver y proyectar, lo que va a ser ese coloso de Saavedra y Bouchardo, donde los compañeros Villegas y González han sido gente que ha ocupado un rol central en la organización de esta fiesta que nucleó a todos los compañeros de Chubut”.

Seguidamente presentó al propio Secretario Adjunto, quien dijo “en la fiesta nos encontramos con muchos compañeros con los que quizá no nos vemos durante el año, ya sea por la actividad o por la distancia, pero debo recalcar que ha sido un día de fiesta primero por la alegría de nuestros Afiliados pero también por varios motivos, ya que además del reencuentro se da el poder disfrutar en pareja de una noche de gala de nuestros Jerárquicos con sus esposas y las Jerárquicas con sus maridos. Veíamos el abrazo fraternal de cada uno de ellos, felicitando a esta Comisión Directiva no sólo por el evento y el esfuerzo en sí, sino porque había mucha gente que pensaba que ese día estábamos inaugurando el Centro Recreativo por lo avanzada que está la obra, en la que el frente ha quedado espectacular y todas las instalaciones son de primera calidad”.

“Uno está sumergido dentro de todo esto y por ahí ve como muy normales las cosas, y cuando viene gente de afuera y nos dice que nos felicita o traslademos felicitaciones de ver una cocina de estas características, con tanta categoría, es muy bueno. Eso sí lo inauguramos, porque la comida salió de ahí para 800 personas y es gratificante, se ha bajado desde el 1er. piso hasta la planta baja con los ascensores funcionando, los sanitarios terminados donde aprovechamos a probar todo lo existe, moderno y de alta tecnología”, comentó.

Y agregó que “también hay que saludar a todos los que trabajaron en el desarrollo de la fiesta, porque hay gente que no es Jerárquica pero trabaja hace muchos años con nosotros y aquellos que se sumaron tanto a los compañeros de UOCRA que están trabajando dentro del edificio; con todos ellos da gusto trabajar y se ha armado un equipo que todos lo sienten parte y son parte de nuestro Centro Recreativo que es de toda la provincia de Chubut, de Santa Cruz y de la Patagonia Argentina, porque también vamos a invitar a quienes se quieran acercar porque realmente va a transitar mucha gente por ese lugar”.

Por su parte González hizo referencia al momento emotivo de la celebración donde las trabajadoras reconocieron su esfuerzo con un sentido mensaje: “me sorprendieron las chicas por el reconocimiento que me hicieron, fue muy emotivo y la verdad que no lo esperaba pero ellas son así, son especiales. Pasamos diferentes situaciones desde las capacitaciones en derecho laboral, liquidaciones de sueldos y muchas actividades que quedan todavía para seguir desarrollando con ellas. Estoy feliz con chicas y quiero agradecer por ese mensaje que me dieron, porque es una manera de recargar muchas pilas”.

Sobre ello, Villegas dijo que “es muy bueno que se hayan animado a hablar en público y que hayan tantas compañeras circulando por cada una de las localidades, en sus Sedes, y que hayan encontrado una referente que las esté guiando y juntando lazos con esta dirigencia, especialmente con José y con un pensamiento tan amplio como el que él tiene”.

La celebración contó en Comodoro con la presencia del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; el senador nacional Juan Mario Pais, su hijo y flamante diputado provincial, Juan Horacio Pais -asesor letrado del Sindicato-, el nuevo viceintendente, Othar Macharashvili y los secretarios generales de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila y de la Delegación Regional de UOCRA, Raúl Silva, entre otras autoridades.

Villegas subrayó que “para la fiesta en Comodoro siempre se va subiendo la vara, y en eso es lo importante es hacerlo cada vez mejor pensando en el Afiliado. Me saco el sombrero también por lo que ha sido la comida y la decoración, y lo mismo por el gran trabajo de la Delegada Gloria Barrionuevo en la celebración de Pico Truncado, porque ella se pone al hombro también esa tarea. Es muy valorable lo que han hecho allá y en Comodoro; realmente ha sido fundamental el toque femenino”.

El dirigente destacó que para llegar a este éxito “hay cosas que no se notan, pero no era solamente el lugar que teníamos para hacer el festejo, sino que las sillas que estaban allí son propiedad del Sindicato, las mesas también, al igual que el piso plástico que se compró en una fábrica de Córdoba para cuidar la cancha. Solamente alquilaron los juegos de luce, nada más”.

Y saludó “a la gente que colaboró, como el encargado de la obra, Sergio Arroyo y los trabajadores de la UOCRA, Eventos SYN de Susana Meriño, Alexis Arienti de Fusión Sur, los colaboradores con Manuel Contreras e Ignacio Vidal a la cabeza, Delegados como Cristian Fraca, Luis Ureta y toda la gente que siempre está, que pareciera fácil estar, pero realmente hay que venir del trabajo y ponerse de mover 800 sillas, 80, mesas poner el piso. Ese es el sentimiento Jerárquico donde el mismo Afiliado después cuida sus cosas, porque siente que son suyas; lo mismo Darío Tassistro de 2TM, el arquitecto Pablo Torrecilla, que estuvo de sol a sol y Vanesa Tirpak de Tesorería, que se pone la camiseta y es un soldado más”.