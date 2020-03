COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El municipio de Comodoro Rivadavia anunció este miércoles, que tomó la decisión de ordenar el cierre de todos los comercios de la ciudad, a excepción de quienes venden alimentos y medicamentos. La medida tomada en el marco de la prevención por el coronavirus, comenzará a regir este viernes y sancionarán a quienes no la cumplan.

En una conferencia de prensa realizada este mediodía, el intendente Juan Pablo Luque destacó las medidas de prevención tomadas en Comodoro. “Todos los comercios desde mañana a las 18 horas tienen que estar cerrados”, dijo salvo los de alimentos y farmacias.

“Todos los días vamos tomando medidas. Quiero llevar tranquilidad al pueblo de Comodoro. Venimos trabajando muy bien. Es importante que la gente esté en sus casas, sigue habiendo circulación en algunos sectores que no terminan de entender la gravedad, no pueden estar en playas, plazas ni playones. La gente tiene que quedarse en su casa, no son vacaciones”, puntualizó Luque.

Asimismo, el intendente confirmó que se sancionará a todos los comerciantes que no cumplan con la medida del cierre desde las 18 horas de este viernes hasta el próximo miércoles 25 de marzo. “Seremos muy duros, con multas y clausuras con aquellos que no cumplan con lo establecido por el gobierno nacional, provincial y municipal”, dijo.

Y por último anunció que “Vamos a determinar también clausuras definitivas a aquellos que no tienen responsabilidad, y solidaridad de mantener cerrados sus comercios”.