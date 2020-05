COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Nosotros a marzo tuvimos que suspender tres eventos, en abril 2 o 3, reprogramar todo con una fecha estimada que calculamos después de septiembre, que se puede extender hasta fin de año o quizás al año que viene. Paramos la cocina 30 días, o sea se bajó la térmica; así literalmente. No sabíamos cómo continuar y somos conscientes de que vamos a ser uno de los últimos rubros en ser habilitados”, dijo Gabriel Méndez, propietario del histórico servicio de catering y cotillón “La Calesita”, con más de 48 años de trayectoria en nuestra ciudad.

Hoy, producto de la suspensión total de eventos, la firma optó por reinventarse en “Listo Gourmet” una nueva propuesta gastronómica que ofrece viandas envasadas al vacío, platos saludables que utiliza tecnología de avanzada en la elaboración y el sistema “Cook and chill” que consiste en elaborar preparaciones y luego enfriarlas para mantener las propiedades organolépticas del alimento y alargar su vida útil.

“Surge a raíz del parate que sufrimos con la empresa de servicio de catering. Era un proyecto que teníamos guardado hace 4 o 5 años y en estos dos meses surgió poder ponerlo en el mercado por primera vez”, explica Méndez quien asegura que tuvo una buena aceptación en el mercado comodorense.

Primer supermercado on line de Comodoro

Muchos negocios tradicionales de Comodoro iniciaron el camino del delivery y la compra “on line” con la llegada de la cuarentena; algunos con más y otros con menos tropiezos; pero la clave fue lanzarse para no quedar fuera de un nuevo sistema que llegó para quedarse. “A algunos les faltaba una plataforma robusta y profesional para hacerlo por internet y tomar pedidos de manera ordenada. A muchos les explota el whatsapp, entonces junto a un equipo de trabajo hicimos esta plataforma que ya está en funcionamiento”, cuenta José del Popolo referentes de “Comodoro en casa.com”, una herramienta que surgió a raíz de la cuarentena para ayudar a los comercios tengan un canal más de venta en esta situación difícil y para que la gente le sea más fácil quedarse en su casa y que el que no tenga que salir no salga.

La propuesta incluye un supermercado on line; con productos propios que se cargan en un changuito virtual pero que en 24 horas se transforman en reales en la puerta de nuestra casa. “En vez de fijarte que si podés salir a hacer compras por la terminación del DNI, entras buscas por categorías comprás y te evitás filas, exponerte al virus y complís con el aislamiento”.

Anteojos a un clik

La vidriera de “Óptica Baehr” migró a una plataforma virtual desde donde se pueden elegir, comprar y pagar un par de anteojos recetados o de sol. “Nosotros tuvimos bastante tiempo cerradas las tres sucursales eran momentos de mucha incertidumbre, la gente desde el día uno de la cuarentena empezó con el home working y necesitaban de nosotros”, relata Lila Díaz Baehr, propietaria Optica Baehr y dice que el impacto económico fue “tremendo”, especialmente teniendo que cumplir con obligaciones y sueldos en tres sucursales; centro, área central en km 3 y Rada Tilly.

Con lo cual habilitaron la tienda on line “opticabaehr.mitiendanube.com” para que la gente pueda ver y elegir sus anteojos recetados o de sol. “Yo sé y reconozco que la compra de un anteojo recetado sobre todo es un poco compleja a través de una página porque a algunos les gusta probarse el anteojo, ver cómo le queda, si está en otro color, etc. Pero si desean hacerlo están todos los botones para seguir la compra. Se pacta el retiro por el local o se le llevamos a su domicilio”, dice Baehr