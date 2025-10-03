Un accidente vehicular se registró este viernes por la tarde en el barrio Km. 8 de Comodoro Rivadavia, cuando una camioneta Renault Duster volcó luego de ser impactada por otro vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, en la intersección de la avenida Teodoro Petroff con Italo Dell Oro. Personal policial de la Comisaría de Distrito Km. 8 acudió al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el siniestro.

Al llegar, los efectivos constataron que la Duster se encontraba volcada sobre su lateral izquierdo en plena calzada. En el interior permanecía la conductora atrapada, por lo que se solicitó la presencia de personal de Bomberos Voluntarios. Los rescatistas trabajaron en la apertura del vehículo y lograron rescatarla sin mayores complicaciones.

En el lugar también intervino personal médico, que examinó a la mujer y determinó que no presentaba lesiones. La documentación vehicular se encontraba en regla. Según manifestó la conductora a los agentes, circulaba por la avenida Teodoro Petroff cuando otra camioneta, una Chevrolet Montana, la impactó desde atrás, provocando la pérdida de estabilidad y el posterior vuelco.

El conductor de la Montana, un hombre de 76 años, fue entrevistado por la policía. Indicó que no había sufrido lesiones y rechazó la asistencia médica. Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia por personal de Tránsito, arrojando resultados negativos.

Además de la Policía, en el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal médico de emergencia y agentes de Tránsito municipales.