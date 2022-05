Gean tiene parálisis cerebral y realizan una rifa para costear su alimento . A través de Facebook, Ely Schlebusch, su mamá, está realizando una rifa para poder comprarle a su hijo lo que necesita. Él tiene parálisis cerebral, es electrodependiente y come todo procesado.

"Toma un alimento que llamado Ensure, el cual cada botellita como la de yogurt bebible cuesta $740 pesos cada una", indicó. El joven necesita 3 botellas mínimo por día, ya que lo ayuda mucho en su alimentación.

En este marco, la madre sostuvo que "no le puede faltar este alimento. Tiene PAMI pero la obra social no lo cubre más, ya que es muy caro, por lo que le dan otro alimento que mi hijo no lo tolera. Al igual que los pañales que da PAMI, los cuales lo lastiman y le da alergias", detalló.

Por eso decidió comprarle otros pañales que "son los Plenitud violeta, el paquete de 8 pañales para adulto tamaño M me sale casi 2 mil pesos y usa 7 pañales por día", remarcó la mujer.

"No pido que me regalen nada, solo que me ayuden comprando una rifa para poder comprarle a mi hijo lo que necesita, para su mejor calidad de vida. También necesito comprarle protectores para cama, toallitas para bañarlo y sondas tipo k29 para aspirarlo, ya que se ahoga mucho porque también sufre epilepsia", remarcó.

"Es muy triste verlo a mi hijo en cama nomas, con tan graves problemas de salud y no quiero que le falten sus cosas que son muy importante para él", expresó.

Los números -que tiene un valor de $300- se pueden pagar por Mercado Pago, escribiendo para pedir cada uno al celular: 2975360780. Se sortea el próximo 29 de mayo una canasta de alimento y artículos de limpieza, más un helado familiar grande.