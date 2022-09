Comodoro: estudiantes de escuelas secundarias se movilizan este lunes en defensa de la educación pública

Estudiantes del nivel secundario se movilizarán este lunes para pedir “escuelas dignas y seguras” y un “Transporte Educativo Gratuito sin restricciones”, informaron. La concentración comenzará a las 17:30 horas en la plaza de la Escuela 83 y luego maracharán por calle San Martín, Moreno y Rivadavia.

El Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Nº 746, Elías Ivanoff, indicó: “Es una decisión que tomamos en conjunto con diferentes centros de estudiantes de toda la provincia, decidimos llevar este reclamo más que nada por el estado edilicio de las escuelas y elegimos un día en conjunto para realizar movilizaciones en distintos puntos para reclamar por esto mismo”.

Estudiantes de una escuela de Comodoro participarán de PISA, una evaluación internacional

Sobre la escuela dijo que "ahora la situación está un poco más calmada pero siempre sigue el tema de la calefacción, del estado de los techos que también afecta la electricidad”. Según informó diario Crónica la movilización es convocada por el Centro de Estudiantes de la Escuela Nº 796 y Colegio Universitario Patagónico (CUP).

Respecto al TEG, Ivanoff, aseguró que “hoy gran parte de los estudiantes no tienen un acceso real al TEG y me incluyo. Hicimos los formularios a principio de año, no recibimos respuestas respecto al voucher y algunos recibieron un error por mail que no se podía corregir, entonces se quedaron sin TEG”.

Y agregó: “muchos enviaron mail a la página de reclamos pero nunca tuvieron respuesta y se quedaron sin acceso al TEG y en el Arte, por ejempl, que es una escuela céntrica, van chicos que tienen que tomarse dos colectivos para llegar”.