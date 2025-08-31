La Municipalidad de Comodoro Rivadavia realizará un operativo gratuito de castración de perros y gatos en la Asociación Vecinal de Bella Vista Sur (José Leonardo Trevisán 1628) desde este lunes 1 hasta el viernes 12 de septiembre.

Desde la Dirección de Veterinaria informaron que no habrá turnos web. Los interesados deben presentarse en la vecinal para sacar turno.

Hay que tener en cuenta que el animal debe estar en ayunas de 12 horas (sin agua ni comida). El tutor debe concurrir con DNI en mano y ser mayor de 18 años.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Los gatos deben asistir en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila, mientras que los perros deben ir con correa, collar o pretal. Si son de mayor tamaño, se debe llevar un acompañante para su traslado.

Los tutores “deberán permanecer en el recinto hasta que se haga entrega del paciente. Posterior a la cirugía, llevar una manta o abrigo para preservar el calor corporal del paciente”, indicaron.

Servicio de castración en el San Cayetano

Por otro lado, se anticipó que, luego de permanecer una semana en Bella Vista Sur, el servicio se trasladará al barrio San Cayetano y funcionará desde el 15 al 20 de septiembre.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Los turnos para la Vecinal de San Cayetano se comenzarán a otorgar los días jueves 11 y viernes 12 de septiembre, en el horario de 09:00 a 12:00 horas , informaron.

Únicamente se tomarán los turnos presencialmente.