COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Con el propósito de sostener la transparencia del manejo de los fondos públicos, este lunes a primera hora, autoridades municipales expusieron ante la comisión a cargo del seguimiento de la Ordenanza de Emergencia Sanitaria -conformada por concejales y miembros del Tribunal de Cuentas Municipal- el uso y destino del fondo especial para atender la demanda social y económica de la ciudad. El balance, entre otros temas, contempló la asistencia alimentaria a familias que no pudieron trabajar al inicio del periodo de aislamiento. “Hemos presentado toda la documentación respaldatoria”, sostuvo Issa Pfíster.



Se trata de una partida presupuestaria exclusiva que dispone el Municipio para responder a las necesidades en materia sanitaria, social y económica, con compras y contrataciones necesarias de manera ágil. Según lo que establece la Ordenanza, cada 15 días las autoridades del Poder Ejecutivo llevan adelante las exposiciones sobre los detalles del uso y destino de dicho fondo ante los ediles.



El secretario de Economía, Germán Issa Pfister, ratificó la importancia de estos encuentros al señalar que “nos reunimos todos los lunes de por medio y hoy, en particular, además del informe general sobre los pagos y compromisos asumidos desde el Municipio en cuestiones sanitarias, atendimos un pedido de informe solicitado por dos concejales respecto a la asistencia alimentaria que se generó en los primeros días de

aislamiento social, preventivo y obligatorio”.



Cabe recordar que, por determinación del intendente Juan Pablo Luque, desde el comienzo de la pandemia se encaró un operativo de contención con el reparto de bolsones de alimentos para todas las personas en situación crítica, a raíz de las consecuencias sociales producto de la cuarentena. Los mismos incluyeron alimentos de la canasta básica como fideos tirabuzón, tallarines y soperos; arroz, azúcar, aceite, leche en polvo, polenta, puré de tomate, harina, entre otros más; que fueron

distribuidos a familias comodorenses, asociaciones vecinales y centros de jubilados.



“Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la cuestión social con la medida del aislamiento preventivo que nos ha permitido que el virus no se propague en la ciudad, pudimos explicar a los concejales cómo fue el trabajo y el procedimiento en cuanto a las compras y entregas de alimentos”, indicó y recordó que “en ese momento los negocios estaban cerrados en su mayoría, la gente no podía salir de sus casas y había que distribuir los bolsones puerta a puerta”.



Transparencia en el manejo de la emergencia



En ese sentido, el funcionario expresó que “cada uno de los actores que formaron parte del procedimiento pudieron evacuar las consultas por parte de la comisión de seguimiento y, además, hemos presentado toda la documentación respaldatoria”.



De este modo, la reunión de balance fue calificada como “positiva” y se ratificó que desde el Municipio “continuamos a disposición para cualquier consulta que tengan los integrantes de esta comisión como así también la comunidad que puede acceder a la documentación propiamente dicha”, afirmó el funcionario.