A través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa trabajando para dotar de diferentes servicios a los vecinos, siendo esencial la ejecución de obras de gas en distintos barrios.

En los últimos días se inauguró la obra de gas del barrio Don Bosco, que beneficiará a más de 100 familias. De esta forma, ya ejecutaron obras de gas por más de $1.000.000.000.

La obra de extensión de la red de gas natural se ejecutó en las manzanas 159, 160, 161, 183 a 188 e incluyó la instalación de más de 1.745 metros lineales de cañerías y la instalación de 73 servicios, con una inversión de $87.349.440,41.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Asimismo, se debe destacar que, a través de la Dirección General de Obras Viales, se concretaron obras de gas de distinta envergadura, como por ejemplo en los barrios: Stella Maris, René Favaloro, Presidente Ortiz, Acceso Sur, 25 de Mayo, General Mosconi, Saavedra, Acceso Norte, Restinga, Standard Norte, con una inversión que supera los $332.969.156,00.

Además, se concretaron otras obras que se encuentran en etapa de culminación administrativa, en Isidro Quiroga ($55.939.270,80), que implican la instalación de 15 servicios; Gasoducto ($183.339.308,32), que beneficiará a más de 30 familias del sector; Máximo Abásolo ($97.923.578,24), que alcanza a más de 28 familias del sector; y Bella Vista Sur, que contempla 6 servicios.

La inversión total supera los $1.000.000.000.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Continuando con esa premisa, por estos días continúan los trabajos de instalación de gas en los barrios Acceso Sur ($700.001.602,78), que beneficiará a más de 200 familias; Presidente Ortiz (Km. 5), que alcanzará a más de 60 familias; y Centenario ($108.514.417,98), que incluye a más de 130 familias.

En consecución con el plan de dotación del servicio de gas, este último martes comenzó la “Ampliación de la red de gas en el barrio Ara San Juan”, que, con una inversión de $579.796.681,94, abarca las manzanas 280, 281 y 282, con 660 metros lineales de cañería nueva. El proyecto, aprobado por Camuzzi Gas del Sur, contempla la instalación de 15 servicios domiciliarios.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

En paralelo, se avanza con la obra de gas del barrio Abel Amaya de $486.675.075,90, que incluye la instalación de 174 servicios que beneficiarán a más de 200 familias.

Finalmente, es importante mencionar que la inversión total en gas, entre las obras concluidas y las que actualmente se encuentran en ejecución, supera los $3.000.000.000 de inversión en gas, beneficiando de esta manera a miles de familias de la zona sur y norte de la ciudad.