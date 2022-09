Comodoro: El Estadio del Centenario avanza dentro de lo previsto, pero se volvió a frenar el acueducto

En contraposición, el dirigente gremial indicó que surgieron otra vez inconvenientes en la obra de repotenciación del acueducto, ante la negativa de 3 superficiarios de Sarmiento para autorizar el paso de la obra.

Ante la inquietud planteada por lectores de que ADNSUR en torno a los movimientos de trabajos en torno a la obra que se inició en el año 2005 y estuvo paralizada durante más de 15 años, esta agencia consultó en ámbitos oficiales para conocer en qué etapa se encuentran los trabajos, ya que desde el exterior no es posible observar las tareas o sus avances.

“La obra está en marcha desde el 15 de marzo –se indicó desde el municipio-. Hasta ahora se avanzó en la tribuna que faltaba, en las bases y planta baja, por lo que se iniciaron trabajos en el primer piso, con mampostería de cierre en distintos lugares. Se colocó la viga superior de cierre para el apoyo de la estructura del techo y también se está trabajando en sanitarios, además del pintado y acondicionado de estructuras metálicas”.

Tal como informó ADNSUR en enero de este año, el proyecto al que el municipio destinará 1.000 millones de pesos para su conclusión tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados y una capacidad que oscila entre 6.000 y 10.000 espectadores, según se trate de público sentado en las tribunas u ocupando también el campo de juego, que queda totalmente techado.

Como era una obra originalmente financiada por Nación, el municipio absorbió el costo de la finalización, a la espera de una compensación posterior con fondos nacionales, para realizar obras de infraestructura en la ciudad.

Silva: “La obra va en sus carriles normales”

Por otra parte, desde la UOCRA Raúl Silva confirmó las apreciaciones en torno a los trabajos. “La obra va dentro de sus carriles normales y estamos bien en cuanto a la cantidad de gente trabajando”, dijo el titular del sindicato de la construcción.

“La gente cree que cuando arranca una obra es como la puerta de una escuela, que se abre y entran todos los chicos a estudiar. Las obras tienen distintas etapas, por ‘flow’, donde hay una tanda de subida, luego viene la meseta y después empieza viene la bajada. Ahora todavía está en el ‘flow’ de subida, o sea que falta incorporar gente pero no porque la empresa no quiera tomar, sino porque la obra lo amerita así. Esta semana, creo que fue el lunes, ingresó la cuadrilla para trabajos de electricidad, pero va todo dentro de los plazos previstos, porque nosotros lo vamos monitoreando y está avanzando bien”.

Actualmente, según precisó el dirigente sindical, hay alrededor de 42 operarios trabajando en el interior de la obra. “Estoy casi seguro de que el plazo se va a cumplir. En este caso la contratista principal es CPC, pero en toda obra de esta magnitud siempre hay subcontratistas, como por ejemplo ahora que se está haciendo la etapa de electricidad”.

La repotenciación volvió a ‘pincharse’

Por otra parte, Silva fue consultado en torno a la situación de la obra de repotenciación del acueducto, que hasta el mes pasado se había destrabado y volvió a encaminarse, luego del riesgo de una nueva paralización. Sin embargo, las dudas volvieron a surgir:

“Estaba todo bien encaminado hasta el día de ayer, en el que me reunió con el subgerente de CPC y me informó que hoy tenemos problemas con 3 superficiarios de Sarmiento, que no quieren firmar la autorización y nos está atrasando los trabajos”, detalló Silva.

Ante esta circunstancia, “la empresa volvió a informar que va a esperar hasta el 30 de septiembre y si el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) no logra ponerse de acuerdo con esta gente, va a volver a paralizar. Ellos aducen que si no se ponen de acuerdo, los pueden multar por atrasos en el avance de obra”.

Una circunstancia similar se había dado en el mes de julio, en ese caso por desacuerdos con el municipio de Sarmiento, lo que pudo ser destrabado a partir de la intervención del organismo nacional que administra la obra.

En este caso, se trataría de los 3 últimos dueños de tierras afectados por el paso de la obra, pero habrá que esperar a que se llegue a un acuerdo por las condiciones fijadas para autorizar los trabajos en tierras de su propiedad.