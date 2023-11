Comodoro: el Concejo aprobó suba del 157% en impuesto Inmobiliario y 179% en Automotor

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó ayer, en primera lectura y con los votos del oficialismo, la ordenanza tributaria anual, en la que se establece la actualización de impuestos municipales para el año 2024, en valores que establecen topes del 179% para el impuesto Automotor y del 157% para el Inmobiliario. En la misma sesión se aprobó también el presupuesto 2024, con una proyección de gastos de 108.000 millones de pesos.

En lo que refiere a impuestos municipales, la discusión planteada por la oposición fue en torno a la referencia general que había formulado el contador general del municipio y próximo secretario de Hacienda, Fernando Barría, que en declaraciones periodísticas dijo que la actualización sería de alrededor de un 104 a un 109%, al considerar el incremento de recursos de cara al año próximo, a partir de la combinación de los distintos tributos.

Por su parte, el concejal Tomás Buffa refutó ese cálculo y aseguró que la incidencia promedio es mucho más elevada, aunque valoró que en esta oportunidad se establecieron topes, para evitar los impactos más altos que se dieron en años anteriores.

TOPES PARA AUTOMOTOR E INMOBILIARIO

“El aumento promedio es del 150% y en algunos está más arriba, por ejemplo en el Inmobiliario es un 157% y el Automotor tiene un tope del 179%, o sea que no puede pasar como en los últimos años, cuando la patente resultaba un 200% sobre el valor anterior”, detalló el concejal opositor, en diálogo con Actualidad 2.0.

Más allá del voto negativo de su bloque, Buffa destacó como un hecho positivo el tope establecido para que los impactos de los impuestos no golpeen aún mucho más fuerte, algo que habían reclamado desde su bloque en los ejercicios anteriores.

“Entendemos que esto obedece a la inflación por el desastre que hizo el gobierno nacional, pero también entendemos las dificultades del vecino para poder afrontar la suba de impuestos”, opinó.

El bloque de JxC también expresó su rechazo al presupuesto 2024, al exponer que al no estar proyectado por programas no hay forma de conocer en forma más específica la asignación de gastos. Además, cuestionó el hecho de que los fondos anticíclicos, “que se vienen haciendo desde la gestión Di Pierro y se vienen pateando para el presupuesto siguiente. Si hubiésemos hecho lo que la norma planteaba en su origen, hubiéramos tenido un colchón para inversiones necesarias en estas crisis. Todos los años lo venimos objetando, pero en este caso no tuvimos la misma suerte que con el impuesto automotor, en el que se fijó el tope que reclamábamos”.

Por su parte, durante la sesión el concejal Gustavo Reyes justificó el manejo de los fondos reservados en plazos fijos por el Ejecutivo y recordó que fueron esos ahorros los que posibilitaron afrontar situaciones críticas, como la pandemia del año 2020.

Tanto el presupuesto 2024, como la cuenta general del ejercicio 2022 y la ordenanza tributaria anual serán tratados en audiencia pública, el próximo 7 de diciembre.