Comodoro: Dolor por el fallecimiento del querido “Ricka” Ricardo Costes

Dolor. En las últimas horas del pasado martes se dio a conocer la triste información sobre Ricardo Costes, el joven comodorense de 30 años que falleció luego de luchar un larga enfermedad.

“Rika” tenía distrofia muscular. Cuando cumplió 2 años lo diagnosticaron y desde ese momento, llevó más de 25 años sometiéndose a una cirugía de "cambio de cánula con sten" una vez por año para poder seguir respirando.

La cánula es una especie de "traqueotomía", tras una enfermedad de base denominada "distrofía muscular", que ataca a los músculos.

En 2005 Ricardo perdió la capacidad de respirar por cuenta propia. Fue internado en Comodoro y le realizaron una traquetomía, "un tubito común de la garganta, tuvieron complicaciones y no quedó bien, me tuvieron que derivar a Buenos Aires", relató en aquella oportunidad en diálogo con ADNSUR.

El pan dulce por las nubes: este año costará casi el doble y el kilo llegaría a los $4.000

“Mi familia siempre trató de que yo me sienta como uno más, mis amigos igual. Tengo la bendición y soy afortunado de los amigos que me dio Dios y la vida, porque siempre me trataron como uno más. Siempre tuve una inclusión”, había asegurado.

"Rika" fue entrenador de "Frutillitas Futsal", un equipo de Comodoro y un reconocido participante de carreras con un carro adaptado. También se lo podía ver en distintas canchas de la ciudad petrolera alentando a Jorge Newbery, su amado club que le brindó un espacio especial en la inauguración de la iluminación en el histórico clásico nocturno.

Es uruguaya, se radicó en Comodoro para estudiar la carrera de medicina y le quedan 10 meses para recibirse

Se fue “Rika”, dejando dolor entre sus familiares, amistades y vecinos del barrio San Cayetano.