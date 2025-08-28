La madrugada del miércoles se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Daniela Fernández, vecina del barrio Pueyrredón de Comodoro. Alrededor de las 4.50, un conductor embistió a su auto particular y a otro que pertenece a la empresa en la que trabaja, ambos estacionados frente a su casa, provocando daños de consideración. El automovilista se marchó sin dejar datos ni dar aviso.

El hecho ocurrió en Francisco Bher al 300. En diálogo con ADNSUR, Fernández explicó que recién se enteraron horas más tarde, cuando su esposo salió de la vivienda a las 8 de la mañana y advirtió los golpes en los autos.

Uno de ellos, un Nissan de la familia, resultó con rayones y con el espejo lateral roto. Sin embargo, el que sufrió los mayores daños fue el Toyota Etios de la empresa donde trabaja Fernández, al que el impacto le arrancó un espejo y le dejó abollado el costado izquierdo.

El video que reveló lo ocurrido

En un primer momento la familia no tenía idea de lo que había pasado. Fue gracias a un vecino, que vive en diagonal a la vivienda, que pudieron reconstruir lo sucedido. El hombre les facilitó las imágenes de una cámara de seguridad que registró el instante del choque.

En el video se observa cómo un auto pasa rozando a los vehículos estacionados, generando los daños. Incluso, por lo que alcanza a percibirse, el conductor frena en la esquina, aparentemente porque sintió el golpe. Según relató Fernández, “se baja, mira su auto y se va”, sin preocuparse por el daño ocasionado ni dejar constancia alguna.

Pedido de ayuda

Ante esta situación, Fernández decidió hacer público su testimonio con la esperanza de que alguien pueda aportar información que ayude a identificar al conductor. “De momento es la única persona que nos brindó algún dato fue el vecino que nos dio el video. Necesitamos más ayuda”, explicó.

La vecina señaló que la pérdida económica es significativa, sobre todo porque uno de los autos es de la empresa donde trabaja y quedó prácticamente inutilizado para cumplir con sus funciones. Por eso pidió la colaboración de la comunidad, ya sea a través de testigos que hayan visto al vehículo esa madrugada o si alguien puede reconocerlo en las imágenes captadas por la cámara de seguridad.

Según se desprende de los videos a los que tuvo acceso la vecina, el auto que habría impactado contra sus vehículos habría sido un Fiat Cronos.