El Consejo Municipal de Discapacidad confirmó que las auditorías médicas para personas con pensión por discapacidad e invalidez laboral se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de julio en el Hotel Austral, ubicado en Moreno 725. El lugar fue modificado, ya que inicialmente se había previsto realizarlas en el Hotel Comodoro, que fue descartado por no contar con condiciones adecuadas de accesibilidad.

Desde el Consejo remarcaron que quienes no se presenten podrían correr riesgo de suspensión del beneficio. Según la información extraoficial que manejan las organizaciones, se habrían citado al menos 1.800 personas, aunque se estima que el número real podría ser mayor.

Las pensiones en cuestión no son exclusivamente por discapacidad, sino por invalidez laboral, por lo que también hay beneficiarios que no poseen un Certificado Único de Discapacidad.

“Queremos evitar que alguien pierda su pensión por no haberse enterado del nuevo lugar”, explicaron desde el Consejo. Por eso, recomiendan a quienes aún no hayan recibido la notificación por carta documento —la cual debe ser firmada por el propio beneficiario— que se acerquen a la oficina local de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Ameghino y Belgrano, de 8 a 13 horas, para verificar si tienen turno asignado.

Falta de información oficial y dudas sobre la documentación

La falta de comunicación oficial por parte de los organismos nacionales generó malestar e incertidumbre. “Se han agotado todas las instancias posibles para obtener información concreta”, señalaron. También contaron que muchas personas se comunicaron con ANDIS a través de las redes sociales, pero no tuvieron respuestas.

En cuanto a la documentación requerida, se solicita que las personas presenten informes médicos actualizados, relacionados con el diagnóstico por el cual se otorgó la pensión. Además, el Hospital Regional está entregando constancias de atención médica para sus pacientes, tanto en el área de salud mental como en rehabilitación, en el horario de 8 a 13.

Por ahora, no está confirmado qué ocurrirá con quienes no se presenten a la auditoría, pero desde el Consejo subrayan que existe la posibilidad de perder el beneficio. “Por eso pedimos que vayan con la documentación que tengan, aunque no esté actualizada del todo”, agregaron.

La situación preocupa a muchas familias que dependen de este ingreso y que enfrentan un contexto económico adverso. La prioridad ahora es que la información llegue a tiempo y que ninguna pensión se suspenda por desconocimiento o falta de acceso.