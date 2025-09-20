La Secretaría de Recaudación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia desarrolló un encuentro con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut.

En el encuentro se abordaron temas clave relativos a la Oficina Virtual y trámites en línea, tales como: ingresos brutos, tasa de comercio e industria, débito automático, DDJJ y rectificativas; medios de pago y planes de pago; y procedimientos de fiscalización.

El objetivo es trabajar de manera mancomunada a través de una mesa de enlace, donde tanto los profesionales como los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes y tener un acercamiento al procedimiento tributario del Municipio y al uso de la oficina virtual, para agilizar y optimizar los trámites y/o gestiones correspondientes.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina
Secretaría de Recaudación- Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia

Al respecto, el titular de la cartera, Luis Perea, sostuvo que por medio de las direcciones de Informática, Análisis y Administración, Fiscalización, Asesoría Legal Tributaria y de Gestión Integral del Contribuyente, la idea es evacuar dudas a los profesionales y alumnos.

"Los integrantes de la Secretaría de Recaudación fueron quienes dieron la charla y las explicaciones a los profesionales, lo que hace también que puedan fogonearse para interactuar con profesionales del área de Ciencias Económicas", concluyó.

Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos

Finalmente, es importante mencionar que toda la información y las comunicaciones se pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría, tanto en Instagram como en Facebook: @recaudacion.mcr.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer