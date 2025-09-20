Comodoro: buscan evacuar dudas y agilizar trámites tributarios con una mesa de enlace
El municipio conformó una mesa de enlace con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la UNPSJB. Se busca que profesionales y estudiantes puedan manifestar sus inquietudes sobre el procedimiento tributario de la Secretaría de Recaudación y el uso de la oficina virtual.
La Secretaría de Recaudación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia desarrolló un encuentro con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut.
En el encuentro se abordaron temas clave relativos a la Oficina Virtual y trámites en línea, tales como: ingresos brutos, tasa de comercio e industria, débito automático, DDJJ y rectificativas; medios de pago y planes de pago; y procedimientos de fiscalización.
El objetivo es trabajar de manera mancomunada a través de una mesa de enlace, donde tanto los profesionales como los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes y tener un acercamiento al procedimiento tributario del Municipio y al uso de la oficina virtual, para agilizar y optimizar los trámites y/o gestiones correspondientes.
Al respecto, el titular de la cartera, Luis Perea, sostuvo que por medio de las direcciones de Informática, Análisis y Administración, Fiscalización, Asesoría Legal Tributaria y de Gestión Integral del Contribuyente, la idea es evacuar dudas a los profesionales y alumnos.
"Los integrantes de la Secretaría de Recaudación fueron quienes dieron la charla y las explicaciones a los profesionales, lo que hace también que puedan fogonearse para interactuar con profesionales del área de Ciencias Económicas", concluyó.
Finalmente, es importante mencionar que toda la información y las comunicaciones se pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría, tanto en Instagram como en Facebook: @recaudacion.mcr.