El impacto de la suba del dólar ya se siente en el aumento de precios de distintos rubros, incluso ante las especulaciones de que la moneda norteamericana siga elevándose, hay comercios que han pausado sus ventas. Pero en los supermercados ya se observan problemas para abastecer algunos productos.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), José González, indicó que el panorama está “complicado" y aseguró que eue algunos sectores empresarios tampoco saben qué hacer ante la incertidumbre.

"No saben cómo manejar los precios", dijo sobre la imposibilidad de reponer productos ante la suba de precios. Y destacó que "Hay algunos productos que ya no están en las góndolas y esto se va a complicar si no se toman medidas rápidas”.

González aclaró - en diálogo con Radio Nacional Comodoro- cuál es la situación en los supermercados: “Todavía no hay un impacto muy fuerte. Si estaban comentando que no van a tener un abastecimiento rápido como se necesita en algunos casos”.

Asimismo, indicó que ante el panorama “se paralizó" la apertura de nuevos comercios o la posibilidad de incrementar más bocas de expendio, porque todos están esperando saber qué va a suceder con la economía.

“Vemos que todavía no hay una medida de despidos masivos o regulares, pero indudablemente puede llegar a complicarse”, reconoció el dirigente del CEC.