En el km 17, en un terreno donde el viento y la sequedad parecen reinar, se encuentra la chacra Don Juanola, casi al final de la zona urbanizada, hacia el norte. Sobre una lomada hay una cabaña de troncos, una arboleda de álamos y un corral con caballos que hurguetean pasto entre la tierra.

Esa es la postal fija que se llevan quienes transitan por la ruta nacional Nº 3 y que rápidamente queda atrás, con esa tierra blanca que refleja el sol, el piso seco donde retumban los pasos y que tal vez despierta la curiosidad de los conductores apurados: ¿A quién se le ocurriría vivir acá?

Pues, para quienes dudan sobre la posibilidad del bienestar que puede brindar la abundancia de la arcilla, la discreción del agua que circula y el viento que azota la Chacra Don Juanola, basta con atravesar la tranquera, conversar con sus propietarios y agudizar la vista más allá de la aridez que reina en el lugar.

Habitualmente es Judith Agostini quien recibe a los curiosos, o a los que se acercan para conocer sus trabajos de alfarería o preguntar “¿para cuándo las arepas?”; es que Judith es una venezolana que llegó hace 24 años a estas tierras y de su tonada cálida y sus comidas sabrosas jamás se olvidará.

En la chacra conviven cabras, gallinas, verduras de estación, frutales y olivos. Y gracias al esfuerzo diario de Judith y su esposo, Adrián Juanola, la tierra brota a pesar de la sequedad del suelo.

“Nosotros tenemos un consumo autosustentable: plantamos y consumimos lo que producimos. Tenemos papas, repollos, variedad de frutas. Aprovechamos lo que nos da cada estación y, así, también abaratamos nuestros costos de consumo”, expresó Judith.

Producir en ese terreno gredoso fue toda una experiencia de pruebas y errores, pero las cosechas llegaron a partir del paciente trabajo de este matrimonio.

Hace 14 años plantaron un olivo y actualmente tienen unas 200 plantas de diferentes variedades. Es la pasión que tienen por su tierra lo que los llevó a experimentar con la producción de aceite de oliva artesanal.

El aceite de oliva es un producto delicioso para quienes gozan de un sabor bien definido y saludable, pues posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, aunque también es un poco más costoso que los aceites de otro origen.

Tal vez surja una pregunta para quienes han visto que en Comodoro Rivadavia hay olivos en espacios públicos, o tienen vecinos que cultivan en sus patios, o simplemente disfrutan de unas buenas aceitunas en una picada: «¿Y si planto algunos olivos en mi casa, qué podría hacer con ellos?»

EL OLIVO, LA PLANTA MÁS FIEL

Judith habla con orgullo de sus plantas; las describe como quien habla de un ser querido. “Los olivos son maravillosos y fieles, se adaptan al terreno y, pareciera que cuanto más riguroso es el clima, ofrecen mejores frutos” relató Judith.

Entre sus virtudes, destacó que necesitan muy poca agua para crecer, lo cual resulta fundamental en esta zona, donde el agua es un bien escaso.

Cada planta recibe un riego semanal de unos 5 litros de agua. Este cuidado se mantiene desde finales de la primavera hasta el verano. En otoño solo se riega de manera ocasional y en invierno no es necesario.

A la hora de plantar un olivo, recomendó elegir ejemplares que estén adaptados a la zona, ya que los que provienen del norte requieren un mayor tiempo de adaptación.

Según la experiencia en la Chacra Juanola, los olivos empezaron a dar pequeñas producciones a partir de los 2 años, aunque lo habitual es que lo hagan recién desde los 6. Todo depende del clima, los cuidados y otros factore

LA VARIEDAD DE OLIVOS Y RENDIMIENTO

Entre la variedad de olivos que poseen en la chacra hay: arbequinas, cornicabra (que está en proceso de desarrollo), arbosana y frantoio.

El rendimiento varía según la especie de olivo y el cuidado de la planta. De acuerdo con los registros de Judith y Adrián, en promedio, aunque no de manera exacta, se necesitan unos 8 kilos de aceitunas para obtener 1 litro de aceite.

¿CÓMO ES LA ELABORACIÓN ARTESANAL DEL ACEITE DE OLIVA?

El proceso comienza con la cosecha manual de las aceitunas, cuidando que no se rompan para evitar la oxidación. Luego se lavan y se pesan.

Una vez realizado este paso, se trituran en una máquina. De allí se obtiene una pasta que se bate lentamente, aproximadamente 35 minutos, hasta que se separan el aceite y el orujo.

Una vez allí, el aceite se separa del alpechín, el líquido que desprende la aceituna, y queda en el fondo. El aceite se extrae, se envasa en otras botellas y atraviesa una decantación adicional. Desde la cosecha hasta el consumo pueden transcurrir entre dos y tres meses.

Judith y Adrián forman parte de una red de productores locales que, en tiempos de cosecha, se reúnen en la chacra Don Juanola para elaborar aceite de oliva de manera artesanal. Intercambian y aprenden de las experiencias comunitarias.

LA HISTORIA DEL ACEITE QUE NACIÓ EN LA PANDEMIA

La experiencia de la chacra y el aceite de oliva surgió en 2021, durante la pandemia. Adrián Juanola y una de sus vecinas, la doctora Marta Rubio, sabían de la existencia de olivos en la región, pero no había producción de aceite.

Fue así que se acercaron a la Agencia Comodoro Conocimiento y se planteó la posibilidad de investigar a partir de los olivos existentes y traer a un especialista que los capacitara.

La Chacra Juanola funcionó como base de las actividades, donde varios productores aportaron su cosecha. Entre ellos, Hernán Muruchi y su esposa Hilcia Machaca, quienes también facilitaron la maquinaria. A su vez, se incorporó la producción proveniente de los olivos del parque Saavedra.

Una vez realizada la producción del aceite, la universidad pidió los análisis al INTI de Mendoza y los valores obtenidos en relación con los polifenoles fueron muy buenos.

Judith es propietaria de unas manos inquietas; con los desechos que se producen en la producción de aceite, fabrica unas “arepaleñas”. Tienen el formato de arepas grandes que, una vez que están secas, las coloca dentro de la salamandra para producir calor.

Con el alpechín hace tintes naturales con los que pinta cuadros o decora las piezas de alfarería que ella misma hace, con la arcilla que posee en la chacra.

El sol comenzaba a esconderse entre los cerros y Judith, junto a sus perros, recorría el gallinero y saludaba a las cabras, que son las que diariamente le proveen la leche. Recordó cuando, de niña, en Venezuela acompañaba a su padre y arreaban las vacas a caballo. Han pasado los años, pero el amor por el campo sigue intacto

Quienes quieran conocer la experiencia de la chacra Don Juanola pueden acercarse hasta el km 17 y recorrer el lugar. Allí los recibirán a Adrián y Judith y les relatarán su experiencia en la producción de alimentos frescos y regionales. Habitualmente reciben a escuelas primarias y brindan a los más pequeños la posibilidad de conocer un poco la vida rural.

La chacra Don Juanola es uno de los tantos ejemplos que abundan en Comodoro Rivadavia. Producir en la aridez patagónica es posible: con esfuerzo, perseverancia y un verdadero respeto hacia la tierra.