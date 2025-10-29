Luego del contundente respaldo obtenido por La Libertad Avanza en las recientes elecciones legislativas, el gobierno conducido por Javier Milei colocó en el centro de su agenda las reformas estructurales que impulsarán los pilares del modelo económico y laboral.

Con la certeza de contar con un escenario político más favorable, el Gobierno busca cerrar sus propuestas y presentarlas formalmente al nuevo Congreso a mediados de diciembre. Este ambicioso plan implica una reforma profunda tanto en materia laboral como tributaria, que promete transformar de raíz el funcionamiento del mercado laboral y la estructura fiscal del país.

Para diseñar y coordinar estas iniciativas, se conformó el Consejo de Mayo, un espacio que nuclea a representantes del Ejecutivo, legisladores, gobernadores, empresarios y sindicatos. Allí, con el estímulo del triunfo electoral, se articularon los detalles de estas reformas que ya están mayormente consensuadas y en vías de avanzar en su tramitación legislativa.

REFORMA LABORAL DE MILEI: FLEXIBILIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CON FOCO EMPRESARIAL

La reforma laboral cobró protagonismo en el debate público luego de las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien marcó algunos de los ejes de la agenda que el oficialismo quiere promover próximamente.

El planteo central es que el convenio colectivo a nivel empresa prime sobre los convenios generales de actividad, con la idea de adaptar las condiciones laborales a las particularidades y necesidades de cada compañía.

Entre las medidas principales figura la eliminación de la "ultraactividad", normativa que hoy permite que las condiciones de un convenio colectivo se mantengan vigentes después de su vencimiento hasta el cierre de nuevas negociaciones. La nueva reforma propone también implementar un sistema de salario dinámico por desempeño, en el cual el salario básico se complemente con aumentos variables ligados a la productividad y eficacia del trabajador.

Otras modificaciones significativas incluyen la libertad contractual para que las empresas paguen los salarios en la moneda acordada con el trabajador y un sistema de "bancos de horas" para que el trabajo extra pueda ser compensado con días de descanso, buscando mayor flexibilidad horaria y ganancias en productividad.

REFORMAS TRIBUTARIAS: DESAFÍOS DE CONSENSO Y EQUILIBRIO FISCAL

La reforma impositiva que se avecina presenta aspectos de mayor complejidad en comparación con la laboral, principalmente porque toca temas sensibles como la coparticipación federal y requiere consensos con las provincias para su implementación. El borrador definitivo se espera con atención tras los trabajos técnicos encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El eje central del cambio fiscal será simplificar el esquema tributario y reducir la carga impositiva, con foco en algunos impuestos clave. Entre las modificaciones que se estudian se encuentran la eliminación total del impuesto al cheque, la reducción de Ingresos Brutos y ciertas tasas municipales, además de la esperada baja del impuesto a las Ganancias para personas físicas.

Una de las alternativas en discusión incluye un pacto fiscal con los gobernadores para que se comprometan a reducir alícuotas provinciales, lo que abriría el camino a un sistema tributario más competitivo y armonizado entre jurisdicciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también planteó la posibilidad de incorporar un "Súper IVA" que unifique la tasa nacional en un 9%, permitiendo a las provincias sumar un porcentaje adicional. Sin embargo, este esquema genera incertidumbre por su complejidad administrativa y la necesidad de acordar su aplicación entre múltiples actores.

UN PROCESO DE CONSENSO TÉCNICO Y POLÍTICO HASTA DICIEMBRE DE 2025

Desde el Consejo de Mayo buscan cerrar las propuestas lo antes posible para presentarlas formalmente el 15 de diciembre, fecha en la que el nuevo Congreso ya estará conformado y listo para discutir las reformas.

Este organismo, en el que participan figuras como Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo y representantes sindicales y empresarios, avanzó en un consenso político y técnico que permita llegar con un proyecto sólido y negociable.

Las reformas laborales y tributarias no solo se inscriben en el plan económico de Javier Milei, sino que constituyen un paso fundamental para intentar impulsar la productividad y ordenar las finanzas públicas. La presión de los mercados y la necesidad de un marco normativo más competitivo empujan al oficialismo a acelerar el ritmo, aunque también deberá negociar con distintos sectores para evitar resistencias que puedan dilatar el tratamiento legislativo.