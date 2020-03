RAWSON (ADNSUR) - La cuarentena obligatoria que modificó hábitos y costumbres a todos los ciudadanos, también obligará a cambiar los métodos de enseñanza, que por los próximos meses ya no serán presenciales, y en vez del tradicional "cara a cara" entre el docente y sus alumnos, será reemplazado por una aplicación que permitirá que cada grado de cada escuela tenga una interacción de conocimientos y exámenes de manera remota, a través de aparatos electrónicos.

Chubut, junto con Misiones, serán las primeras provincias en ponerlo en práctica en su sistema público de enseñanza, para todos los niveles, y ante las dudas que generaba el hecho de que no todas las familias cuentan con una computadora y tampoco hay buena señal de internet en todo el territorio, el dato más reciente indica que ya se trabaja para que esto se aplique desde cualquier teléfono celular y que además no consuma datos por parte de las compañías prestadoras.

La información fue anticipada a ADNSUR desde los equipos que trabajan en el lanzamiento de este programa de "Aula Virtual" en el Ministerio de Educación, que además brindaron detalles de la manera en que este nuevo sistema se va a implementar en cada escuela a través de sus directores hacia la comunidad educativa, y para el cual seguramente tanto los docentes como los padres van a tener que cambiar sus hábitos y adaptarse, en algo que seguramente a los que menos les costará será a los mismos chicos, totalmente acostumbrados a manejarse con la tecnología en su gran mayoría.

En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que -más allá del contenido fijo que uno puede bajar de la página con un PDF o en un Word- lo que se va a hacer es "tratar de replicar el aula física de cualquiera de los tres niveles, inicial, primario o secundario, dónde el mismo docente tenga esa relación desde el punto de vista pedagógico con cada uno de sus alumnos", según indico el ministro de Educación, Andrés Meiszner.

Según el funcionario, este nuevo sistema de enseñanza virtual ha sido pedido por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ante los desafíos que impone el aislamiento, y en el caso de Chubut "ya lo tiene activo, está dentro de un proceso de incorporación de las distintas escuelas", donde hasta ahora "el 80% de las escuelas ya está dentro del sistema, y seguramente se sumarán más hasta el miércoles, cuando será el momento del lanzamiento de la producción".

Según explican desde el área educativa, el trámite de inscripción "es muy simple, porque cada escuela directamente se inscribe vía correo electrónico, del cual ya están informados los directores por las distintas supervisiones, y a partir de que las escuelas son validadas, se conforman cada una de las aulas, se devuelve la aplicación a cada uno de los directores y a través de los docentes se invita a los alumnos a incorporarse a la aplicación".



LA APLICACIÓN

Para acceder a este nuevo sistema, en Educación sostienen que se trata de un trámite que "es muy simple" porque ya se empezaron a hacer las pruebas y se definió que además de una computadora de escritorio o una notebook, también el alumno va a poder ingresar a la aplicación y trabajar a través del teléfono celular con el sistema Android. Se trata de una aplicación de Google, que se llama Classroom, y a partir del ingreso con un correo electrónico, cada alumno va a poder ingresar al aula que le corresponde.

De todos modos, habrá un periodo de adaptación, y se dijo que en la página del Ministerio van a estar cargados en estos días los tutoriales para ingresar a la aplicación y a partir del miércoles ya entrará en producción en todas las escuelas de la provincia.

"Todos sabemos que hoy los chicos tienen mucho más manejo de un celular que de una notebook o una PC, y es un proceso que ya están aplicando las escuelas de gestión privada, porque se ha ido trabajando de manera virtual con distintas aplicaciones", sostiene el ministro chubutense.

Y explicó que desde el Ministerio de Educación de la Nación "nos han solicitado los links de cada una de las provincias para gestionar que los alumnos con celulares no tengan ningún tipo de gasto, que las aplicaciones educativas no tengan cargo y que no requieran consumo de datos de los planes de las empresas de telefonía".

Además, puso de relieve que hay un pedido de muchas provincias, especialmente las patagónicas, "para que Arsat brinde también el servicio" teniendo en cuenta los problemas de conectividad que hay en las comunas del interior, alejadas de las grandes ciudades.

De acuerdo a las pruebas piloto que se están haciendo con algunas escuelas, se destaca que "se trata de una aplicación amigable, dinámica, dónde el docente día tras día va subiendo sus contenidos, puede ser con un video de una clase en particular, con un PDF con un formulario alternativo dónde el alumno puede ejercitar y devolverlo en la misma aula virtual".



CONTACTO ENTRE DOCENTE Y ALUMNO

De acuerdo a este nuevo sistema, cada docente debe preparar su material y evaluar la mejor manera de presentarlo cada día a través de esta aplicación y de buscar el ejercicio por el cual el alumno puede demostrar que aprendió y ser evaluado. Es decir que se trata de un método interactivo, en el que habrá plazos concretos para que los chicos hagan las devoluciones a sus maestros.

Por eso desde el Ministerio de Educación consideran que se está ante un "cambio cultural importante" y desde lo pedagógico, ante el desafío que implica el aislamiento de la pandemia, es la "herramienta más accesible en la provincia para no perder días de clase". La fundamentación es que no se trata de un programa con un archivo de PC, sino que "no se pierde la relación docente-alumno", y si bien puede suceder que en un aula en particular o en alguna escuela, haya algún docente que no se haya logueado o que no esté activo, desde el gobierno afirman que ante esto existe una aplicación complementaria, que se llama "nuestra aula", que son docentes que están dentro del Ministerio de Educación y que "se van a loguear como si fueran docentes de ese grado en particular y van a brindar el servicio educativo desde la sede central de educación para toda la provincia", explicó Meiszner.

Es probable que esto se prolongue un buen tiempo, ya que admitió el funcionario, "en la situación actual tenemos un esquema de seguramente entre 90 y 120 días de no concurrencia a clases, es la expectativa del Consejo Federal, y por eso casi todas las provincias están trabajando fuertemente hacia la virtualidad".

Classroom 101

Por otra parte, en el gobierno quieren dejar claro que esta aplicación "fue diseñada, ideada y elaborada integramente por el equipo informático y pedagógico del Ministerio de Educación, y no costó un solo peso", es decir, que no se contrató a ninguna empresa privada.

Indicó el ministro chubutense que "estamos esperando la resolución del Consejo Federal y del Ministerio de trabajar de manera virtual y a partir de allí vamos a poner en vigencia la obligatoriedad de las aulas virtuales, hasta que el consejo vuelva a autorizar la presencia física de los alumnos en las escuelas", ya que hay coincidencia en todo el país en que este escenario se va a dar hasta el receso invernal, es decir "será un cambio cultural que se dará por fuerza mayor y tenemos que dar una herramienta a padres y alumnos" para que no se pierda el año escolar.