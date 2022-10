Cuando el próximo miércoles 12 de octubre se realice el sorteo para integrar la primera lista de jurados potenciales que van a integrar los primeros jurados populares de Chubut, se dará un paso histórica en la participación ciudadana en la aplicación de Justicia, cumpliendo luego de 28 años con un mandato constitucional.

Tal como lo anticipó ADNSUR hace tres meses, finalmente llegó el momento para un acontecimiento que será “un punto de inflexión” en la historia de la provincia: la participación del ciudadano común en la toma de decisiones del Poder Judicial, a través de jurados legos que determinarán el veredicto de culpabilidad o inocencia ante los casos penales más graves del sistema, y también en las causas de delitos contra el Estado, es decir, de mala administración o corrupción.

Luego de la depuración del padrón, dónde se limpiaron los nombres de todos aquellos ciudadanos que están inhabilitados para ser jurados, se aplicará el criterio del sorteo de los tres últimos números del DNI, y se seguirá un criterio de búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, según detalló en diálogo con ADNSUR, Adriana Villani, Secretaria del Tribunal Electoral Provincial. Villani, anticipó que “el sorteo que se va a realizar con la Lotería el 12 de octubre a las 9 horas”.

Indicó que "se va a utilizar la metodología con la finalización de los números del DNI. Después de la depuración del padrón de las personas que cuentan con inhabilidades e incompatibilidades, se va a sortear un número que van a ser las cifras del DNI. Ese número va a ser válido para todas las circunscripciones judiciales. Con ese número, se van a armar listas de jurados divididos por mujeres y hombres”, precisó.

La funcionaría judicial explico que "por ejemplo, si quedan 20 hombres en una lista en una comunidad y 10 mujeres, vamos a quitar a 10 varones de la lista y vamos a sortear un nuevo número para compensar los listados con una cantidad equitativa de personas de ambos sexos”, aclaró.

MÉTODO

Según explico Villani, para el sorteo "las claves son las últimas 3 cifras del DNI que van a servir para todas las circunscripciones. El sorteo va a comenzar con las listas para Comodoro Rivadavia porque es la ciudad más poblada y es la que nos puede generar una mayor cantidad de necesidades. Los números sorteados se van a aplicar para el resto de las circunscripciones judiciales”, explicó.

Sobre la cantidad a sortear, sostuvo que "tenemos una determinada cantidad de jurados para cada circunscripción que vamos a ir delimitando con la puesta en marcha de la ley. Las Oficinas Judiciales Penales tienen el número preciso de la cantidad de juicios que pueden llegar a jurados. Además, el debate se va a realizar en el 2023. De todos modos, la ley nos establece un mínimo para la selección de los listados generales de 4 personas cada 700 habitantes. En principio, tenemos pensado sortear el doble o más para que no haya que hacer sorteos complementarios”, anticipó.

De todos modos, sostuvo que "todavía no sabemos el tipo de excusaciones que puedan tener los ciudadanos que sean seleccionados para ser jurados. Vamos a sortear el doble de personas para que las Oficinas Judiciales no tengan que elegir los jurados”, añadió.

Aclaro igualmente que "el hecho que el DNI salga sorteado el próximo 12 de octubre no significa que esa persona sea ‘jurado’. Sólo significa que esa persona queda incluida en las listas y tiene que esperar que si –eventualmente- queda seleccionado como ‘jurado’ para un juicio del 2023, se lo va a notificar desde la Oficina Judicial”, aclaró.

PUBLICIDAD

“El sorteo se va a publicar por la TV provincial y lo va a realizar la Lotería Nacional. Va a ser un acto público. Esos listados se van a remitir a las Oficinas Judiciales y ellos –a demanda- van a organizar los jurados. Cuando los organicen y seleccionen 12 personas, van a notificar. O sea que cualquiera de nosotros podríamos ser seleccionados como ‘jurados’ pero no tener nunca un debate en el 2023. A lo mejor, nunca nos notifican o comunican porque no hace falta o no salimos seleccionados para ese juicio”, detalló Villani.

Finalmente, remarcó que "el sorteo va a ser el 12 de octubre desde la Sala de Sorteos de la Lotería. Es un momento muy importante porque es el primer acto en el que la ciudadanía va a tener una participación concreta”, valoró –finalmente- Adriana Villani del Tribunal Electoral Provincial.