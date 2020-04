COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Comodoro Rivadavia se prepara para enfrentar al coronavirus en una guerra médica invisible. Es necesario ganar la primera batalla, algo que al parecer viene haciendo Argentina con las medidas que impulsó el gobierno de Alberto Fernández, que el viernes confirmó la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril.



En la capital del petróleo, al igual que en el resto de Chubut, aún no se registraron casos positivos. Sin embargo, tal como adelantó ADNSUR se trabaja como si los hubiese, con el objetivo de ganar tiempo, no dar pasos en falsos y primerear al Covid - 19.



En ese primer frente esta de semana se dio un paso fundamental con la llegada del equipo de biología molecular que adquirió la Municipalidad para el Hospital Regional, y la certificación de una cabina de bioseguridad que aprobaron especialistas del Instituto Malbrán. Estos dos pasos permitirán comenzar a realizar los test para saber si una persona tiene o no Covid - 19.







EL PASO A PASO DE CADA PACIENTE SOSPECHOSO

Por estas horas, en el Laboratorio del nosocomio saben que se vienen días de arduo trabajo, y se preparan con todo para esta tarea conjunta.



Según confirmó ADNSUR, en el Hospital Regional se sigue al pie del cañón el protocolo impuesto por Nación. Cada paciente sospechoso es un paso a paso desde su ingreso a la guardia del hospital o alguna clínica de la ciudad.

Primero, indicaron fuentes oficiales, se evalúa si el paciente cumple con la definición de caso sospechoso, un paso necesario para ser internado. Y en caso que la respuesta sea positiva se le realiza un hisopado para analizar si tiene Covid - 19.

Las primeras profesionales en poner manos a la obra son las especialistas de inmunoserología: las bioquimicas Nieto, Strazalino y Souto, quienes realizan un panel virológico para la búsqueda de otros virus, como por ejemplo influenza.

Luego entran en funciones los dos especialistas de biología molecular: Noelia Nickels y Matías Pujana, dos bioquímicos, magísteres en la materia, quienes se encargan del diagnostico de Covid -19. Y en caso de que se requieran cultivos para la búsqueda de otra bacteria, quienes intervienen son los especialistas de bacteriología, las bioquimicas Mamy y Bernaldo de Quiros.

Con el paciente internado, los bioquimicos y técnicos del sector de Química y Hematologia están a cargo de los controles y el seguimiento. Se trata de los bioquimicos, Maza, Retegui, Okseniuk Antilef, Hernandez, Morales y los tecnicos Dachs, Alaniz, Tapia y Santana. Mientras se esperan los resultados del análisis de Covid - 19.

Son un total de 17 personas implicadas en la tarea, explica Susana “Baby” Ortiz, la jefa de laboratorio del Hospital Regional, quien asegura que “cada sector tiene una función única en la evaluación del paciente en estudio”.

Susana hace 25 años que trabaja en el Laboratorio del nosocomio y hace un año y medio es la jefa. Como todos, es la primera vez que le toca hacer frente a un panorama de estas características, y lo sabe.



“Es todo diferente a lo que vivimos en el día a día. Todavía no tenemos pacientes positivos, pero si hemos tenido sospechosos. El manejo y tratamiento de las muestras es distinto: la metodología de trabajo y las normas de bioseguridad donde hubo que reforzar y aumentar. La idea es prepararnos para tener un stock de insumos para cuando llegue una avalancha de pacientes que nos pueda colapsar el hospital, porque el mismo distribuidor nos está diciendo que a la empresa no alcanza a cubrir la demanda de los mismos, entonces estamos aprovisionando lo que podríamos necesitar en el futuro”, explicó.

El panorama es complejo. Sin embargo, Susana asegura que sucede en un momento de crecimiento del laboratorio ya que se pudo materializar la compra del equipamiento de biología molecular, que hace varios años se estaba gestionando, y que se pudo implementar a raiz de la construcción del nuevo laboratorio que dispone de los espacios físicos apropiados para ello.

Pero además se logró la certificación de la nueva cabina de bioseguridad por parte de los especialistas del Malbrán; tarea que se realiza todos los años con otra cabina que el nosocomio tiene hace dos décadas y que permite hacer análisis de tuberculosis, (algo que en esta provincia solo se realiza también en Trelew).

Y por supuesto se cuenta con el profesional bioquímico especializado en esta metodología diagnostica.

Se trata de los bioquímicos Noelia Nickels y Matías Pujana, quienes serán los encargados de utilizar el equipo, desde su calibración hasta la puesta en funcionamiento de las diferentes técnicas, es decir toda la parte operativa. Ambos realizaron maestrías en la especialidad: Noelia en el Instituto Malbrán y Matías en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Por todo esto, Susana considera que es un momento positivo para implementar esta metodología de diagnóstico. “Esta pandemia nos encuentra con los espacios físicos, la gente preparada y lo único que nos faltaba: el equipo. Nos adelantamos a lo que se venía. Este equipo de PCR no solo sirve para detección de coronavirus, sino también para diagnóstico de otras infecciones virales, gastrointestinales, ginecológicas y aplicaciones múltiples. Es como dar un salto abismal en el diagnóstico. Pero estamos tratando de prepararnos para una alta demanda, lo que vamos a ver recién cuando estemos en el baile, por ahora la proyección es estar preparados para algo mucho más grande de lo que nosotros hacemos”, sentenció la jefa de este gran equipo que enorgullece a la ciudad.