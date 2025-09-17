El proyecto de ley de Presupuesto 2026, presentado el pasado lunes por el presidente Javier Milei, incluye una medida relevante para los jubilados y pensionados bajo la órbita de la ANSES: un aumento en sus haberes, que busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para los próximos meses.

Este anuncio significa un leve incremento en los montos mínimos que perciben los adultos mayores, un sector clave de la población argentina que históricamente ha sufrido ajustes que a menudo quedan por debajo del ritmo inflacionario.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

LOS JUBILADOS, UNO DE LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS

La inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos que enfrenta Argentina, y se prevé que durante los meses restantes de 2025 mantenga un impacto fuerte en el costo de vida. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación acumulada dificultará que los ingresos fijos como las jubilaciones conserven su poder adquisitivo, lo que justifica la decisión de aplicar este aumento que se plasma en el proyecto de ley de Presupuesto.

El próximo paquete de incrementos y el bono buscarán aliviar la situación económica de los más de 7.000.000 de adultos mayores que dependen de los haberes de ANSES, especialmente aquellos en el grupo de jubilación mínima, que conforman el segmento más vulnerable frente a la inflación continua. Sin embargo, la necesidad de que este aumento sea aprobado y complementado con políticas que permitan un crecimiento real para los ingresos previsionales se mantiene como un desafío para el gobierno y el Parlamento.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

Es fundamental que el Congreso dé tratamiento urgente y favorable al proyecto de Presupuesto 2026 para garantizar la actualización constante y adecuada de las jubilaciones, evitando la pérdida sistemática de poder adquisitivo que afecta el nivel de vida de los pensionados. Este anuncio también abre el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema previsional y las políticas macroeconómicas necesarias para controlar la inflación, condición indispensable para preservar el bienestar social.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES EN OCTUBRE DE 2025

Mientras se espera la aprobación del Presupuesto en el Congreso, la ANSES ya oficializó un incremento del 1,88% para los haberes de octubre, que es un ajuste menor pero que marca el seguimiento mensual obligatorio para acompañar la evolución de precios.

Con esta actualización, la jubilación mínima en octubre será de $326.298, y con el bono incluido, la suma total llegará a $396.298.

Sin embargo, este ajuste resulta apenas acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, que en agosto fue del 1,9%. Esto significa que el aumento aplicado este mes apenas iguala la inflación, sin lograr una mejora real en el poder adquisitivo de los jubilados.

Chau a la deuda con tarjeta: cuándo prescriben las obligaciones y dejan de reclamarte

CUÁNTO COBRARÁ UN JUBILADO EN 2026 CON EL AUMENTO QUE PROPONE MILEI

Si el aumento del 5% propuesto se aprueba tal como está previsto, la jubilación mínima de ANSES tendrá una nueva configuración. Sobre el haber actual, que ronda los $320.276, el incremento colocaría la mínima en $336.290 a partir de octubre de 2025.

A este monto se sumaría un bono de refuerzo de $70.000, destinado a compensar la pérdida frente a la inflación, lo que elevaría el recibo mínimo hasta los $406.290.

Para enero de 2026, se proyecta una nueva actualización con cifras ajustadas. La jubilación mínima alcanzaría los $349.367,12, y aplicando el aumento del 5% previsto en el Presupuesto quedaría finalmente en $366.835,12. Sumado al bono, el monto total ascendería a $436.835,12 para los jubilados mínimos, una cifra considerablemente mayor a la actual.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Las proyecciones para diciembre y los primeros meses de 2026 indican que será necesario seguir monitorizando el comportamiento inflacionario y, eventualmente, diseñar mecanismos automáticos de actualización que permitan a los jubilados no solo conservar, sino potenciar su capacidad de compra.

DURAS CRÍTICAS A MILEI POR EL AUMENTO DEL 5%

El referente de la mesa nacional de la agrupación Jubilados en Lucha, Oscar Lazcano, cuestionó duramente el anuncio del presidente Javier Milei respecto a un aumento del 5% para jubilados en 2026, al que calificó como “una burla” frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

En diálogo con Actualidad 2.0, Lazcano sostuvo que el mensaje presidencial fue “una muestra más de deseos y mentiras acumuladas”, al señalar que “falsean los porcentajes de pobreza, los aumentos salariales y la recuperación del poder de compra de los jubilados”.

Respecto al incremento prometido, aseguró que “ni siquiera restituye el poder adquisitivo perdido este año” y advirtió que, aun en el escenario de inflación proyectado por el Gobierno, “ese 5% quedaría muy por debajo de lo que efectivamente estamos perdiendo”.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

Lazcano recordó además que el Congreso volvió a frustrar la ley de emergencia previsional, lo que consideró “otra señal de indiferencia hacia los jubilados”. Y agregó: “Era una recuperación minúscula, pero al menos mostraba cierta sensibilidad. Perdimos esa votación por dos votos, y ya es la segunda vez que por métodos dudosos se nos impide cualquier mejora”.

El dirigente remarcó que el poder adquisitivo de las jubilaciones “está hoy probablemente por debajo del 50% de lo que era en 2015 o 2013, que fueron los mejores años para el sector”, y que la caída se agudizó con la gestión de Milei.

Si bien reconoció que en su momento hubo una decisión negativa de Cristina Kirchner en 2010, al vetar la ley que otorgaba el 82% móvil, frente a las críticas de quienes apoyan a Milei y recuerdan ese antecedente, advirtió que las pérdidas del último año y medio son mucho más graves.