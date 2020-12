COLOMBIA - La brecha tecnológica que afecta a millones de niños en todo el mundo les pasó factura a dos niños que viven en Colombia: fueron aplazados y no pasaron el grado porque no tenían computadora para poder realizar las clases virtuales.

La noticia fue confirmada por la cadena RCN, la cual entrevistó a Valerie y William, que viven en Bogotá y sólo pudieron estudiar por medio de apuntes impresos. “Nosotros no podíamos porque no teníamos computadora ni internet. Hasta hoy, no sé cómo es una clase virtual”, graficó Valerie, de 12 años.

Los menores de edad cursaban el tercer grado de su enseñanza básica y, antes de la pandemia, tenían un buen rendimiento en su colegio. Nunca los habían aplazado. Los hermanos contaron que apenas comparten una pequeña mesa para hacer las tareas y que recibieron fotocopias borrosas.

"Teníamos ganas de llorar porque nunca habíamos perdido el año, yo nunca antes perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo”, indicó William.

La situación generó bastante tristeza y malestar en Colombia. Sin ir más lejos el propio subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, indicó que estos procesos de evaluación deben tomarse con mayor detenimiento, más aún tomando en cuenta las condiciones propias de la pandemia.

“Más o menos el 10% de la población colombiana en educación preescolar a 11% perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes”, agregó el funcionario.

Por lo pronto, Valerie y William deberán esperar un par de semanas para saber cómo terminarán su año escolar. No se descarta que puedan recibir ayuda estatal para adquirir una computadora y retomar las materias pendientes durante el verano.