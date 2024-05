En estas épocas de clima invernal, el pronóstico puede variar en poco tiempo, y los caminos se vuelven dificultosos. En diálogo con ADNSUR, Gabriel Murphy, instructor de manejo remarcó que “lo primero y más importante es estar preparado para ese tipo de condiciones” y eso implica tener elementos para sobrellevar un camino de nieve.

Al respecto, recordó la importancia del uso de las cadenas, que “muchas veces son obligatorias, en algunos lugares no nos dejan transitar si no las tenemos, eso sucede más para el lado de la Cordillera. Tanto Vialidad, como Defensa Civil suelen detener el tránsito y obligar a poner cadenas y estar preparados es fundamental”, consideró. Y mencionó que “hay que saber cómo colocarlas y subestimar ninguna cosa”.

Planificar -remarcó- “también implica tener un análisis del estado de las rutas, de las condiciones climáticas que puedan ir variando”. “Hoy tenemos acceso a la información bastante inmediata y bien actualizada, hay distintos organismos como distintas fuentes de información muy precisas y eso hay que tenerlo muy presente”, destacó.

Es importante contar con elementos de abrigo, y mantener el combustible siempre completo. “Aunque yo calcule que para llegar a Garayalde para cargar combustible, con medio tanque me alcanza, hay que tener lleno el tanque al salir de Comodoro. Si yo tengo que quedarme un par de horas en la ruta varado porque está cortado el tránsito, porque había un accidente, porque Vialidad lo tiene cortado y nos están haciendo esperar hasta que liberen la ruta, tengo que preveer que tengo que tener combustible suficiente para tener marcha el vehículo”, explicó.

ATENCIÓN A LA CIRCULACIÓN

“El tránsito siempre implica estar muy atento a lo que pasa más adelante, las condiciones del camino pueden variar de un momento a otro, sobre todo en lugares donde por ahí ha caído nieve”, señaló el instructor.

En ese marco, agregó, “la nieve recién caída tiene un tipo de adherencia que nos da una cierta seguridad, pero cuando ya pasaron una serie de vehículos -sobre todo camiones que van compactando la nieve- se vuelve muy resbaladizo. También hay zonas de sombra, donde el hielo se mantiene por más tiempo, hay que tener muchísimo cuidado. El momento de descongelamiento de la nieve también es complejo”, argumentó.

Al respecto, consideró “si yo no tengo absoluta necesidad de viajar en esas condiciones o no estoy realmente seguro de que soy capaz de atravesar ese tipo de situaciones, lo ideal siempre es posponer los viajes, no viajar en ese tipo de condiciones”.

Siempre se recomienda" el tema del chocolate para las bajas temperaturas", puede ayudar, no ocupa tanto espacio y “puede llegar a a salvarnos de un rato”, indicó. Sin embargo, aclaró que “no significa que con eso estamos salvados en temperaturas muy extremas”.

Linternas. “En invierno hay días muy cortos de luz natural, entonces así yo crea que planifique el tiempo para solamente manejarme de día, me demoré un par de horas más y me toca la noche completa y tengo que cambiar un neumático sin ninguna visión, sin ninguna posibilidad de ver bien puede ser complicadísimo con una tarea totalmente simple”, remarcó.

“Alguna pala si pudiéramos tener aunque sea de viaje chiquita. Son muchas cosas que podemos llegar a disponer y que nos pueden llegar al menos a hacer menos compleja alguna situación que podamos enfrentar”, agregó.

MANEJO CON NIEVE O ESCARCHA

Hay mucho mito -reconoció Murphy- generalmente “se dice que arriba del hielo no hay que tocar el freno, por ejemplo, en realidad no es cierto”.

En ese sentido, desarrolló “el freno se puede tocar, la clave está en la precisión con la que lo hacemos. No es tan simple, por eso se requiere cierta experiencia, poder ser capaces de tocar el freno con suavidad, acompañando el control del vehículo. Para esto también es fundamental elegir el cambio adecuado, hay un mal hábito bastante instalado en nosotros -en general- de apurarnos a poner cambios rápidamente”.

Y continuó, “se decía en algún momento que el vehículo vaya livianito, que vaya suave, muchas veces nos enseñaban a poner cambios escuchando el ruido del motor. A muchos nos ha quedado esta idea de que -apenas hace un poco de ruido- hay que ponerle un cambio, esto en condiciones normales puede no ser tan grave, pero en condiciones de baja adherencia realmente puede ser complejo y muy contraproducente”.

“Tenemos que tratar de llevar el vehículo con un poquito más arriba en las vueltas que habitualmente estamos acostumbrados, no apurarnos a tirar cambios. Eso que va a hacer que, solamente con el acelerador yo pueda controlar la atracción al suelo. Yo acelero y el vehículo me responde a la aceleración, pero si yo desacelero inmediatamente el vehículo empieza a retenerse, a controlar la velocidad, eso va a ser que yo use menos el freno, que lo use acompañando lo que el vehículo está haciendo”.

En este tipo de situaciones, “necesitamos controlar o gobernar el vehículo con la aceleración. Acelero el vehículo responde ,deshacero y el vehículo retiene. Cómo se logra eso, sin apurarse poner cambios, eso no significa que vayamos a llevar el vehículo con las vueltas altísimas”, sostuvo.

La prueba más práctica es: “si yo acelero, el vehículo responde bien, si yo desacelero y el vehículo retiene, estamos en el cambio correcto. A eso se le llama zona de torque o par motor”, concluyó.