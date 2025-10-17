Hasta marzo de 2024, se tuvo acceso a la investigación y por ese entonces continuaban los rastrillajes para buscar a Diego Barría, en Rocas Coloradas, junto a la presencia de perros y personal especializado en búsqueda. Según pudo saber ADNSUR en su momento, “se enfocaron en hallar restos humanos”.

El caso conmovió a todo Comodoro Rivadavia. El pasado 18 de febrero de 2023, Diego Barría de 32 años, salió a pasear en su cuatriciclo por la zona de Rocas Coloradas. Sin embargo, nunca regresó, tampoco hubo comunicación con sus familiares y luego de unas horas, hallaron su vehículo sobre la playa y con graves daños en su carrocería, además de su casco. De esta manera, se llevó a cabo una investigación que contó con operativos de búsqueda de personas en la zona, sin embargo sin resultados positivos.

A un año de la desaparición de Diego Barría, reanudarán los rastrillajes en Rocas Coloradas

También se halló en la zona los lentes pertenecientes al hombre dentro de un estuche. Luego, el 26 de febrero de 2023, pescadores de la zona cazaron un cazón y encontraron en su interior parte de un brazo humano y al que en un principio todo dio a indicar que pertenecía a Diego Barría. El hallazgo fue confirmado por Prefectura Naval y tras dar aviso a Criminalística, la familia de Barría se hizo presente en el lugar.

Cabe recordar que el hallazgo se produjo alrededor de la 1:20 de la madrugada, cuando Prefectura Naval fue advertida en su sede de Caleta Córdova por dos pescadores que denunciaron lo que habían vivido poco antes. Además, los restos en cuestión fueron llevados a la Morgue Judicial, donde también estuvieron el Jefe de Fiscales Dr. Cretton y otros funcionarios judiciales, además de personas cercanas al joven.

Llegaron canes y especialistas para buscar a Diego Barría por tres días: "Se enfocarán en hallar restos humanos"

Sin embargo, en el análisis participó una médica genetista, especializada en búsqueda de ADN, para poder analizar los restos encontrados en el cazón, pero los resultados fueron negativos en los análisis de laboratorio realizados tanto en Comodoro como en el CENPAT de la ciudad de Puerto Madryn. En tanto, se conoció que no se hallaron materiales suficientes para detectar ADN.

Por su parte la familia de Barría, con su tía Bruma Pelicón, indicó ciertas dudas en el caso y manifestó que las pruebas halladas a lo largo de la investigación fueron plantadas. Además, habló de un asesinato.

“Para nosotros fue un homicidio, no creemos en la hipótesis del accidente”, expresó.

En este marco, desde el primer momento, la familia ha estado reclamando constantemente a través de redes sociales, pero Pelicón aclaró que decidieron no atender a la prensa para respetar el tiempo de trabajo de la Fiscalía y de la Brigada de Búsqueda de Personas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la familia comenzó a notar “irregularidades y demoras” en la investigación, por lo que decidieron salir a plantearlo.

"Empezamos a darnos cuenta de que todos nuestros reclamos eran desoídos y que las pericias que son fundamentales no se realizaron, pese a que hay un tiempo para hacerlas, porque después las pruebas se van perdiendo", dijo Pelicón.

La familia, conocedora del entorno del joven desaparecido, formuló pedidos específicos a la Fiscalía, pero estos “fueron ignorados”. Frustrados por la falta de acción, decidieron contratar abogados para reproducir algunas pruebas que consideraban esenciales.

LAS DUDAS EN LA DESAPARICIÓN DE DIEGO BARRÍA

Pelicón, que también es abogada, cree que la Fiscalía optó por el camino más corto, asumiendo que la misteriosa desaparición de Diego Barría se debió a un accidente. Sin embargo, la familia tiene pruebas que contradicen esta teoría.

“El camino corto acá es decir que Diego desapareció y que se lo tragó el agua y que fue un accidente, pero en base a todo lo que recabamos nosotros como familia y el cúmulo que la fiscalía tiene, para nosotros la hipótesis es que fue víctima de un homicidio. En lugar de pelearme con la fiscalía, debería estar peleándome con los asesinos y los cómplices y las personas que están tapando todo esto, es evidente”, señaló Pelicón al hablar con Actualidad 2.0.

En esta línea, la tía del joven desaparecido se preguntó: “¿Cómo no aparece una mochila, ¿Cómo no aparece mi sobrino, que medía 1,85 metro y pesaba 100 kilos, pero aparece un casco? Y aparece también un mate, a la semana, 15 kilómetros al norte. Se llevan el cuatri totalmente desmantelado, a la rastra, durante 15 kilómetros y lo dejaron dos días en la playa sin custodia. Fue totalmente desmantelado, ¿y después la fiscalía quiere que yo confíe en esa pericia?”.

Por otra parte, agregó: “El cuatriciclo estuvo en las 48 primeras horas, estuvo solo sin custodia, o sea que todos los transeúntes que estaban en la búsqueda hicieron lo que quisieron con el cuatriciclo”.

“Como no tienen medios, hay una gran pobreza de recursos tecnológicos y humanos, lo que es evidente, no dejó preservar las cosas, algo que se ve en Derecho Penal 1, en la Universidad”, cuestionó.

Además, Pelicón recordó que la familia notó contradicciones “muy manifiestas” en las declaraciones de las personas que estuvieron en el lugar de la desaparición de su sobrino.

En ese marco, la familia solicitó que se realicen pericias completas, incluyendo las líneas telefónicas, que podrían revelar si Diego había recibido amenazas antes de su desaparición. Sin embargo, estos pedidos no tuvieron respuesta favorable de la Fiscalía.

“Si yo no tengo el teléfono de una persona, ¿Cómo puedo saber si fue amenazada? -respondió, ante la consulta de si había recibido alguna intimidación en los días previos, para sospechar de un homicidio-. Estamos pidiendo que se hagan de nuevo todas las pericias, pero lo vamos a plantear a través de abogados particulares. Por ejemplo, la pericia de rastreo con perros, para lo que tendrían que haber traído la Brigada de Canes”, remarcó.

A la espera de una reconocida genetista del Conicet en Córdoba para analizar los restos hallados, Pelicón había manifestado que en caso de que los resultados dieran positivo y se confirmara que el brazo hallado es de Diego Barría, no invalidaría la hipótesis del homicidio.

“No cambiaría nada, porque todo fue notoriamente plantado -enfatizó-. Esto se lo dije a Prefectura, porque es todo muy raro. Ese supuesto cazón que se pescó fue encontrado en un lugar contrario, a 15 kilómetros del lugar al que, según los estudios de las corrientes marinas, debería haber ido el cuerpo. Nada de lo que se encontró fue azaroso ni producto de las mareas”, había cuestionado.

“Todo fue planeado intencionalmente con el objeto de desviar la investigación y distraer a la Brigada de Búsqueda de Personas que con los escasísimos recursos que tiene, realmente se veía imposible de rastrear una geografía dificultosa como ese lugar”, explicó Pelicón sobre el caso.