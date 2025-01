El pasado miércoles 22 de enero se supo que el periodista Antonio Laje traslado en un vuelo sanitario a Lilith, una beba de 5 días desde Trelew hacia Buenos Aires. La niña fue derivada por una presunta cirugía cardiovascular y está en el Hospital Italiano.

El hecho tomó repercusión, debido a su posteo en redes sociales, donde destacó la la labor del médico y enfermero que asistieron a la menor durante el vuelo.

En este marco, el Dr. Pablo Mendelevich, Director del Hospital Materno Infantil de Trelew habló con la prensa y dio detalles del trabajo realizado desde que la niña llegó al centro médico hasta lograr su aeroevacuación.

Según pudo saber ADNSUR, el profesional indicó que “es poco frecuente que nosotros derivemos a pacientes fuera de la institución, en general es una institución receptora de pacientes mucho mas que derivadora de pacientes”.

“Este es uno de los casos , una de las pocas excepciones que se trata a pacientes que pudieran requerir resolución cardioquirúrgica. El caso de esta nena, nació en una institución privada y luego fue derivada acá”, señaló.

“Nosotros por nuestros métodos diagnóstico y por la evolución de la paciente, necesitábamos que pudiera requerir resolución de una cirugía cardiovascular. Es algo que nosotros no podemos resolver, hay un montón de otras cirugías que sí podemos resolver, el resto de patologías neonatales también pero este es uno de los caos que pudiera requerir este tipo de resolución y nosotros no lo hacemos acá, por eso hay que derivarlo fuera de la provincia”, explicó Mendelevich.

Por otra parte, explicó que “son patologías no muy frecuentes y cada vez que se necesita, nosotros lo tenemos que derivar porque no lo podemos hacer en la provincia. Hay un centro coordinador de esas derivaciones y de acuerdo al tipo de resolución quirúrgica que se necesite y a la complejidad del paciente, vamos viendo si la derivación fuera de la provincia es más cercana, a veces en Neuquén, otras veces en Buenos Aires, dependiendo de la sospecha diagnóstica”.

Respecto a la salud de la Lilith, el profesional señaló que "estamos en comunicación con los médicos, ella esta ahora en el Hospital Italiano en Buenos Aires, sabemos que la evolución esta dentro todavía de un cuadro que es complejo y vamos a ver como va evolucionando en las próximas horas.

CÓMO FUE LA ARTICULACIÓN Y EL OPERATIVO DE AEROEVACUACIÓN

“Primero lo que hay que hacer es un diagnostico de sospechas o certezas, eso nosotros lo podemos hacer. Tenemos personal para hacerlo, las herramientas para hacerlo. Una vez definido eso, una cardióloga infantil que nos articula la derivación. Entonces e comunican de cardiólogo a cardiólogo y se define cuál es el mejor lugar para que se resuelva el caso del paciente en particular", añadió.

“Una vez que tenemos eso, definimos si es a traves de la provincia o a traves de la cobertura social del paciente. Entocnes si tiene cobertura social hablamos con los auditores de la cobertura social o sino con las personas del centro derivador de la provincia”, agregó.

Por otra parte, remarcó que “el diagnóstico hay que confirmarlo en Buenos Aires, si necesita una resolución quirúrgica o no, eso veremos con la evolución. Lo que pasa es que al necesitar la derivación de estos pacientes a veces, tenemos un diagnostico de certeza con lo cual la derivación es un poco mas ajustada y otras veces no. Pero no podemos demorarnos mucho en hacernos la derivación, entonces se traslada y el paciente termina por confirmarse o descartarse el diagnóstico donde se derivó. Pero al estar tan lejos y necesitar de una organización y un vuelo sanitario que no es inmediato, por eso a veces hay que hacer la derivación antes de que se firme el diagnóstico”.

“La aeroevacuación se hace respetando las mismas condiciones que al paciente le ofrecemos dentro de la neo, con una incubadora de traslado, un respirador de traslado, con al medicación que nosotros ponemos acá, con las vías, es lo mismo pero arriba de un avión y los profesionales”, indicó Medelevich.

“En este caso, la cobertura social de la paciente alquila un avion sanitario con el personal y ellos vienen a buscarlo. Articulamos eso, vienen hasta acá a la institución y hacemos el traslado al aeropuerto", concluyó.