Cómo estará la jornada de este domingo en Comodoro y Rada Tilly
El Servicio Meteorológico Nacional presentó su adelanto para este 17 de agosto.
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este domingo 17 de agosto, tendrán un clima frío, con nubosidad variable y con ninguna chance de lluvias ni viento, conforme el anuncio del pronóstico del tiempo.
Durante la madrugada habrá 6° de temperatura con cielo parcialmente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. A partir de la mañana, la mínima registrará solamente 4° con mayor nubosidad, aunque a pesar de ello, no habrá precipitaciones.
Llegando a la tarde, la máxima alcanzará los 10° con tiempo soleado y fresco, mientras que al arribar a la noche, descenderá a 9° con las mismas condiciones climáticas.
El lunes se registrará un aumento de temperatura para alcanzar los 13°, también con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de viento como tampoco de lluvias.
Qué dice el pronóstico para este domingo en Chubut
En Trelew, el SMN anunció una jornada agradable con 13° de máxima y tiempo soleado con algunas nubes que irán creciendo hacia la noche. Además, señalaron que habrá viento leve de dirección norte soplando entre 42 y 50 km/h.
Por el lado de Puerto Madryn, se espera un día con buen tiempo y ráfagas leves del noroeste que tendrán una intensidad entre 42 y 50 km/h, incrementándose hacia la noche para correr entre 51 y 59 km/h. En ese marco, la mínima será de 8° y la máxima llegará a los 15°.
Por último, en Esquel el cielo estará completamente nublado desde el principio hasta el final del domingo con ninguna chance de lluvias y una temperatura que no superará los 10°.