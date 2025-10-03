Cómo estará el tiempo para este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este viernes 3 de octubre, tendrán una jornada ventosa, fresca y nublada, según el pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada, de acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, habrá una mínima de 14° con ráfagas leves de dirección oeste corriendo entre 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la mañana, aumentará a 16° con probabilidad de lluvias aisladas y un incremento en la intensidad de las ráfagas que soplarán entre 79 y 87 km/h.

Hacia la tarde, está previsto que se repitan las condiciones climáticas en lo que respecta a las precipitaciones y el 'innombrable' con un descenso de temperatura a 15°. Por último y ya sobre la noche, la temperatura registrará 6° con una baja en la velocidad del viento que oscilará entre 51 y 59 km/h.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Por otro lado, el sábado no están anunciadas ráfagas fuertes, pero sí habría lluvias aisladas sobre el cierre de la jornada. Además, la mínima será de 6° y la máxima de 15°.

Cómo estará la jornada para este viernes en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, el SMN el último día de la semana laboral tendrá viento muy intenso desde las primeras horas de la madrugada. A la mañana habrá una mínima de 7° con probabilidad de lluvias aisladas que se extenderán hacia la tarde con máxima de 11°, aun con precipitaciones y tiempo inestable.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

En Trelew se presentará un panorama diferente: la máxima llegará a los 25° con cielo muy nublado y ráfagas muy fuertes que llegarían a los 80 km/h.

Por último, en Puerto Madryn, la mínima registrará 12° con viento que irá en ascenso, soplando primero entre 42 y 50 km/h, y luego entre 70 y 78 km/h durante la mañana y tarde, también con máxima de 25°.