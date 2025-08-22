Cómo estará el tiempo para este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, de acuerdo a lo señalado por el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto, tendrán una jornada fresca, con algunas nubes y sin probabilidades de viento.

A partir de la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se presentarán lluvias con 5° de temperatura y sin chances de ráfagas, algo que aparecerá únicamente por la mañana soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora con mínima de 2°, ya sin precipitaciones.

Alcanzando la tarde, la máxima trepará a los 9° con cielo casi despejado, manteniéndose la jornada fría hacia la noche, momento en que descenderá a 6° con un leve incremento en la nubosidad.

Con un clima diferente para el inicio del fin de semana, el SMN anunció ráfagas de viento muy fuertes a lo largo de toda la jornada con una mínima de solo 4° y una máxima que llegará a los 14° junto con cielo nublado.

Qué dice el pronóstico para la región chubutense este viernes

En la ciudad de Esquel, regresarán las temperaturas bajo cero siendo por la madrugada y mañana habrá -1° con cielo muy nublado y mínimas chances de haber lluvias. Además, se sentirán las ráfagas que irán variando de dirección sudoeste y oeste entre 42 y 50 km/h, cerrando la noche corriendo entre 51 y 59 km/h.

Por el lado de Trelew, el SMN anunció chaparrones en las primeras horas del viernes que desaparecerán transitoriamente por la mañana y tarde, regresando por la noche. En ese marco, también habrá 3° durante las primeras horas de sol y se prevé que la máxima sea de 10°.

Por último, en Puerto Madryn se repetirán las condiciones climáticas mencionadas anteriormente para el valle, pero con ráfagas durante todo el día que, en la primera parte del día, tendrán una intensidad variando entre 51 y 59 km/h y luego bajará para correr entre 42 y 50 km/h.