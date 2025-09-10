Cómo estará el tiempo para este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Para este miércoles 10 de septiembre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anunció una jornada con probabilidad de lluvias, viento moderado y temperatura agradable.

Comenzando por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional reveló que podrían haber precipitaciones aisladas con una m��nima de 8° junto con ráfagas leves del noroeste que soplarán entre 42 y 50 kilómetros por hora. Hacia la mañana aumentará la intensidad y correrán entre 60 y 69 km/h, pero desde dirección oeste con un incremento a 11° aun con chances de lluvias.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 18° con cielo mayormente nublado y todavía con ráfagas que llegarían a los 70 km/h de dirección oeste. Por último y al arribar la noche, la temperatura bajará a 12° con algunas nubes y un descenso en la velocidad del viento que se mantendrá entre 51 y 59 km/h.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Para el jueves 11, el SMN sostuvo que no se esperan ni viento ni lluvias, pero que sí habrá nubosidad variable con 18° en la segunda mitad del día.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este miércoles en la región de Chubut

En la ciudad de Trelew, la jornada podría iniciar con lloviznas y también se presentarían ráfagas moderadas de dirección variada con una máxima que llegaría a los 21°.

“No es seguro viajar de manera clandestina”: secuestraron un auto de Uber en Chubut

En Esquel, sin embargo, la primera parte del miércoles tendría lluvias y nevadas con una mínima de 3° y una temperatura que subiría a los 11°. Sobre la tarde, las ráfagas del viento podrían registrar casi 90 km/h de acuerdo a la alerta amarilla que rige para parte de la región chubutense.

Por último, en Puerto Madryn se prevé que la mitad de semana inicie con chances de lluvias aisladas y viento que irá de menor a mayor para que, por la tarde, sople entre 60 y 69 km/h con 20°.