Cómo estará el tiempo para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly continuarán con tiempo frío y nublado para este jueves 4 de septiembre, conforme lo anunció el pronóstico del tiempo, añadiendo a su vez que habrá viento de leve a moderado.

Por la madrugada, la mínima será de 4° con cielo mayormente nublado y con viento de dirección sudoeste a una velocidad entre 42 y 50 kilómetros por hora. Llegando a la mañana, aumentará la temperatura a 6° con ráfagas moderadas del mismo sector corriendo entre 60 y 69 km/h.

Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 13° con menor nubosidad y velocidad en el viento que tendrán una intensidad entre 51 y 59 km/h, algo que desaparecerá por la noche con un descenso a 6°.

Para el viernes, la jornada estará con cielo despejado, con una mínima de 6° que se estirará hacia la mañana y sin probabilidad de viento ni de lluvias. Horas después del mediodía, la temperatura llegará a los 13°.

Qué dice el pronóstico para este jueves en el resto de la región chubutense

Según el SMN, el día iniciará en Esquel con frío muy intenso al marcar -5° por la madrugada, sin viento ni chances de lluvias y nevadas a lo largo de todo el jueves. Además, el cielo estará apenas despejado con una máxima de 6°.

En Trelew se esperan condiciones climáticas algo similares: la mínima llegará a los -3° con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, junto con viento leve soplando entre 42 y 50 km/h de dirección sudoeste. Hacia la tarde, la temperatura trepará a los 11° con un incremento en la velocidad de las ráfagas, corriendo esta vez entre 51 y 59 km/h.

Por último, Puerto Madryn podrían haber lluvias y nevadas en las primeras horas del día que luego se transformarían en chaparrones con viento que irá de menor a mayor, sin superar los 60 km/h. En ese marco, también se sentirá mucho frío por la madrugada con 1° y, horas luego, subirá a 11°.