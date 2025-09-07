Cómo estará el tiempo para este domingo en Comodoro y Rada Tilly
Para este 7 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional presentó su adelanto en su informe.
Para este domingo 7 de septiembre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anticipó una jornada agradable, con nubosidad variable y sin viento.
A partir de la madrugada, el cielo estará completamente despejado con 7° de temperatura, sin probabilidad de lluvias ni ráfagas fuertes a lo largo de todo el día. Por la mañana, la mínima marcará 6°, según el Servicio Meteorológico Nacional, con la presencia de algunas nubes y un poco de aire de mar.
Al llegar a la tarde, la máxima alcanzará los 18° con cielo mayormente nublado al igual que a la noche, pero con un descenso a 13° y con viento leve del sector oeste a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Para el inicio de la semana, está previsto que inicie con probabilidad de ráfagas leves del sector oeste que soplarán entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y mañana, para que al llegar a la tarde desaparezcan con una máxima de 15° y cielo muy nublado.
Qué dice el pronóstico para este domingo en la región de Chubut
Comenzando por Trelew, el SMN sostuvo que la jornada comenzará con cielo despejado y 9°, pero hacia la mañana bajará a 4°, siendo esa la mínima con algunas nubes y ráfagas leves del noroeste a una velocidad entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, incrementará la nubosidad y la temperatura llegará a los 20°.
En Puerto Madryn, la nubosidad también irá de menor a mayor: iniciará con poca cantidad y hacia la segunda parte del domingo se prevé que el cielo esté nublado casi por completo. Además, las ráfagas soplarán en todo el día entre 42 y 50 km/h y luego aumentarán la intensidad para llegar casi a los 60 km/h con 18°.
Por último, en Esquel habrá una mínima de -3° durante la mañana con cielo parcialmente nublado y, de acuerdo al informe del SMN, la máxima llegará a los 15°.