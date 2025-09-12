Cómo estará el tiempo este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Para este viernes 12 de septiembre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anticipó su informe y mencionó que el cierre de la semana tendrá cielo muy nublado, con temperatura agradable y chances de ráfagas fuertes.

A partir de la madrugada, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 8° y sin viento. Hacia la mañana, la temperatura aumentará a 9° con mayor nubosidad, pero sin probabilidad de lluvias a lo largo de lo que resta de la jornada.

Durante la tarde, la máxima llegará a los 19° con el inicio de ráfagas moderadas del sector norte a una velocidad entre 60 y 69 kilómetros por hora, misma situación se presentará por la noche con un descenso a 14°.

Durante el sábado, seguirá la buena temperatura pese a que continuarán las ráfagas que irán de mayor a menor con cielo muy nublado al inicio de la jornada y, con el correr de las horas, está previsto que comience a despejarse.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este viernes en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, según el informe del SMN, el último día de la semana laboral iniciará con una mínima de 2° con cielo nublado. Ya por la tarde, la máxima llegará a los 15° con ráfagas leves del norte soplando entre 42 y 50 km/h.

En Trelew, lo que resta del invierno sorprenderá otra vez dado que la temperatura subirá a los 23° con mucha nubosidad y viento moderado en la segunda mitad del día corriendo a una velocidad que rondará los 60 y 69 km/h.

Por último, en Puerto Madryn, se presentará una jornada agradable con cielo algo nublado y ya por la tarde y noche, se prevé que soplen aun más fuerte las ráfagas con probabilidad de alcanzar los 80 km/h y una máxima de 21°.