Cómo estará el tiempo este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este viernes 8 de agosto, tendrán una jornada fresca, con sol y algunas nubes, sin probabilidades de mal tiempo, según lo señalado por el pronóstico.

Durante la madrugada, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura será de 6° , con cielo parcialmente nublado, sin viento ni lluvias, algo que se mantendrá por la mañana con una mínima de 5° con menor nubosidad y clima soleado.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 13° con jornada soleada y nuevamente con cielo nublado de manera parcial que se extenderá hasta la noche con un descenso a los 10°.

En ese sentido, el sábado 9 la temperatura no se verá modificada y se prevé que continúen los días agradables con 13° y algunas nubes a lo largo del primer día del fin de semana.

El tiempo en la región chubutense para este viernes

En la ciudad de Trelew, la previa del fin de semana tendrá una mínima de 3° con cielo casi despejado. Además, se descartan chances de lluvias y viento, y la máxima llegará a los 17°.

Por el lado de Puerto Madryn, la temperatura por la mañana señalará 4° con jornada soleada que se mantendrá hacia la tarde, con 16° y la presencia de ráfagas leves del norte corriendo entre 42 y 50 kilómetros por hora, y luego entre 51 y 59 km/h hacia la noche.

Por último, en la localidad de Esquel el SMN anunció una mínima de solamente 1°, también sin nubes durante casi todo el día. Pasado el mediodía, la máxima alcanzará los 9° con viento suave soplando del sector noroeste entre 42 y 50 km/h.