Cómo estará el tiempo este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Para este miércoles 8 de octubre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anunció que habrá una jornada muy inestable con ráfagas intensas desde el principio hasta el final del día.

Comenzando por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una mínima de 13° con viento de dirección oeste corriendo a una velocidad entre 98 y 106 kilómetros por hora que, hacia la mañana, aumentará y soplará entre 107 y 115 km/h con un incremento de temperatura a 16°.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 18° con las mismas condiciones climáticas que se extenderán hacia la noche, pero con un descenso a 15°, siguiendo en esa línea las ráfagas que bajarán su intensidad y rondarán los 98 y 106 km/h.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

En tanto, se prevé que el jueves 9 continúe el tiempo inestable con ráfagas que alcanzarían los 80 km/h y con una temperatura apenas menor a los 20° con cielo muy nublado y con chances mínimas de lluvias.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este miércoles en la región de Chubut

En la ciudad de Esquel, la máxima llegará a los 13° con tiempo también inestable, destacándose las ráfagas intensas que irán de menor a mayor, pudiendo llegar a soplar a 100 km/h sobre la tarde.

En Trelew, por otro lado, también habrá un día muy ventoso, pero con 26° horas después del mediodía. El ‘innombrable’ también dirá presente con velocidades que irán variando: primero entre 70 y 78 km/h, y luego, entre 79 y 87 km/h.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

En Puerto Madryn, por último, el SMN anunció un miércoles agradable, con viento leve y con una máxima de 26° al igual que en la zona del valle. Además, el cielo estará parcialmente nublado.