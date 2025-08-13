Cómo estará el tiempo este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este miércoles 13 de agosto, tendrán una jornada fresca, con algunas nubes y sin probabilidad de mal tiempo.

Durante la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que habrá 2° de temperatura con cielo ligeramente nublado y sin chances de lluvias ni viento a lo largo de la jornada. Por la mañana, la mínima será de 1° con algo de sol y el frío se sentirá intensamente.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 10° con un pequeño incremento en la nubosidad que desaparecerá por completo hacia la noche, momento en donde la temperatura descenderá a 6°.

Para el jueves, está previsto que se mantengan las condiciones climáticas, aunque con un aumento a 11° de máxima continuando con el tiempo soleado.

El tiempo en la región chubutense para este miércoles

En Esquel, el SMN anunció probabilidad de neblinas durante la madrugada y mañana, con -2° de mínima y, sobre la tarde, está previsto que incremente a 5° de máxima, ya sin complicaciones en la visibilidad.

En la localidad de Trelew, se espera que no haya ni lluvias ni ráfagas fuertes a lo largo de todo el miércoles, donde en las primeras horas la temperatura marcará 0° y, posteriormente, subirá a 11° con tiempo soleado.

Por último, en Puerto Madryn también se arrancará con mucho frío (0°) y se extenderá durante todo el día con nubosidad que irá de mayor a menor, descartándose toda chance de haber viento y lluvias.