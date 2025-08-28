Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este jueves 28 de agosto, tendrán una jornada fresca, nublada y sin probabilidad de lluvias ni viento fuerte, de acuerdo a lo publicado por el pronóstico del tiempo.

Hacia la madrugada, la mínima será de 8° con cielo mayormente nublado con algo de aire de mar, misma situación ocurrirá por la mañana cuando la temperatura incremente a 10° con las mismas condiciones climáticas.

Sobre la tarde, la máxima alcanzará los 14°, esta vez sin el ‘vientito’ del este, esta vez corriendo desde el sur. Ya por la noche, se espera que descienda a 9° con ráfagas provenientes del sudeste a una velocidad entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes, en tanto, volverá a bajar la temperatura iniciando la jornada con viento leve del sector sur soplando entre 42 y 50 km/h. Además, se prevé que haya cielo nublado de mayor a menor intensidad.

Qué dice el pronóstico para este jueves en Chubut

En la ciudad de Esquel, el SMN indicó que habrá una máxima de 17°, también en un día con mucha nubosidad, aunque se descarta toda probabilidad de lluvias.

En la localidad de Trelew, se presentarán 20° hacia la tarde con condiciones climáticas muy similares a las de la Comarca Andina anunciadas anteriormente. En ese marco, no habrá viento ni precipitaciones a lo largo de todo el jueves.

Por último, en Puerto Madryn la jornada comenzará con aire de mar y está previsto que desaparezca al llegar a la mañana. Horas después del mediodía, la máxima registrará 20°.