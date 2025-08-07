Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este jueves 7 de agosto, tendrán una jornada fresca, soleada y con ninguna chance de haber mal tiempo, según lo señalado por el pronóstico.

Durante la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima registrará 7° con cielo parcialmente nublado y nada de viento ni lluvias, algo que se repetirá por la mañana con la misma temperatura, sin nubes.

Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 11° con las mismas condiciones meteorológicas que se extenderán incluso hacia la noche, con un descenso a 9° y un mínimo aumento en la nubosidad. Un vuelo de Aerolíneas no pudo aterrizar en Comodoro debido a la niebla y fue derivado a Trelew

Sin embargo, para el viernes se registrará un leve incremento de temperatura con cielo parcialmente nublado a lo largo del último día de la semana laboral, sin probabilidad de mal tiempo.

El tiempo en la región chubutense para este jueves

En Esquel, a la madrugada se presentará una mínima de 2° con algunas nubes y se espera que hacia la tarde alcance una máxima de 8° con cielo despejado, sin viento ni probabilidad de lluvias.

Por el lado de Trelew, el SMN anunció que habría condiciones climáticas similares a las de la región cordillerana, aunque en las primeras horas del día no habrá tanto frío y sobre la segunda mitad de la jornada, la temperatura llegará a los 14°.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Por último, en Puerto Madryn están descartadas chances de precipitaciones y de ráfagas fuertes. Habrá nubosidad variable y sobre la tarde-noche el cielo estará despejado, y registrará 13° y 11°, respectivamente.