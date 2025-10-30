Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Este jueves 30 de octubre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con cielo variable, que irá de parcialmente despejado en la madrugada a nublado hacia la tarde.

Según el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 22 grados, mientras que la mínima rondará los 13 grados.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas entre 13 y 14 °C. Hacia el mediodía se espera un ascenso gradual, llegando a unos 20 °C, y alcanzando el pico máximo durante la tarde.

A partir del atardecer, el cielo permanecerá nublado, con un leve descenso térmico hacia los 16 o 17 °C durante la noche. No se pronostican precipitaciones y el viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 59 km/H durante la tarde.

De esta forma, se prevé un día estable y templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con cielo cubierto durante gran parte de la tarde y la noche.