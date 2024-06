Cómo estará el tiempo este domingo en Trelew y Puerto Madryn

TRELEW Violencia de género en Chubut: su ex pareja lo denunció, fue imputado por seis hechos y tendrá prisión preventiva “Si vos no estás conmigo no vas a estar con nadie más, te voy a prender fuego el auto, la casa y vuelvo para matarte”, fueron algunas de las amenazas que recibio la víctima en su propio domicilio, cuando el agresor se acercaba incumpliendo la medida de prohibición de acercamiento.