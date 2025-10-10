Cómo estará el clima en las principales ciudades de Chubut durante el fin de semana largo

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 11 de octubre, miles de chubutenses y turistas planifican sus actividades y escapadas por los distintos atractivos de la provincia. En este contexto, conocer el pronóstico del tiempo resulta fundamental. Según los últimos reportes meteorológicos, Chubut experimentará un clima típicamente primaveral, con diferencias marcadas entre la costa, el valle y la cordillera.

En general, se anticipan condiciones de tiempo bueno, con temperaturas que irán en leve ascenso hacia el domingo y lunes, pero con mañanas y noches que se mantendrán de frescas a frías en toda la región. No se prevén lluvias significativas en ninguna de las zonas turísticas durante los días de descanso.

Costa y Valle: tardes agradables con nubosidad variable

La franja atlántica y el Valle Inferior del Río Chubut presentarán un panorama similar, con amaneceres frescos y tardes que, aunque no serán calurosas, permitirán las actividades al aire libre. El viento, una constante en la región, podría tener cierta presencia, especialmente en la zona sur.

Comodoro Rivadavia: La capital del viento tendrá un inicio de fin de semana fresco. El viernes, el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 7°C y una máxima que apenas llegará a los 15°C; se esperan ráfagas de viento de hasta 59 km/h. Para el sábado, se pronostica cielo algo nublado, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C. El domingo continuará la nubosidad, con temperaturas entre 8°C y 18°C.

Trelew: La ciudad cabecera del valle comenzará el viernes con cielo algo nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C y los 18°C. El sábado estará mayormente nublado, pero la temperatura subirá hasta los 20°C de máxima. Para el domingo, se espera un día con cielo algo nublado, una mañana más fresca con 6°C de mínima y una tarde agradable de 20°C.

Puerto Madryn: El centro turístico de la costa tendrá un viernes nublado, con una mínima de 11°C y una máxima de 18°C. El sábado, el cielo estará parcialmente nublado con temperaturas similares, entre 11°C y 20°C. El domingo, día central del fin de semana, se presentará soleado, ideal para disfrutar de la rambla, con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C.

Cordillera: noches de heladas y días a puro sol

La región cordillerana se prepara para recibir a los visitantes con un clima que invitará a disfrutar de la naturaleza, aunque con una marcada amplitud térmica que obligará a tener abrigo a mano, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Esquel: La ciudad tendrá un viernes con probabilidad de lluvias y nevadas, y una máxima de 11°C. Sin embargo, el tiempo mejorará notablemente para el resto del fin de semana. El sábado estará mayormente nublado, con una noche muy fría de 1°C y una tarde fresca de 12°C. El domingo, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima subirá a los 14°C, aunque la mínima se mantendrá baja, en 8°C.

Trevelin: El jardín de la provincia, famoso por sus tulipanes en esta época, registrará noches muy frías. El viernes tendrá cielo con lluvias ligeras y una mínima de 2°C y una máxima de 11°C. El sábado, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 4°C y una máxima que se mantendrá en 11°C. El domingo será el mejor día, parcialmente nublado, con una mínima de 1°C que provocará heladas matinales, pero con una tarde que alcanzará los 13°C.