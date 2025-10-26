Elecciones 2025
Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos
En todas las escuelas de la provincia se distribuyeron cajas con productos para que los presidentes de mesa y sus vicepresidentes transcurrieran la jornada con un acompañamiento gastronómico.
Como en todas las elecciones, las autoridades de mesa para los comicios de este 2025 recibieron en las escuelas de Chubut una vianda que contenía distintos productos alimenticios.
De esta forma, se busca que amenicen las largas horas en las que tienen que permanecer en la escuela cumpliendo el deber cívico.
De esta forma, presidentes y autoridades de mesa cuentan con distintos elementos gastronómicos.
En esta oportunidad, la vianda incluye alfajores blancos y negros, caramelos y alguna barrita de cereales, entre otras cosas.
Sin embargo, tras haber comenzado con esa “degustación”, en algunos casos llegaron críticas por la calidad de lo entregado.
