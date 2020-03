COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Elías Barakhian ⁩lo admite. Nunca imaginó que un simple juego en Twitter, para pasar la cuarentena, iba a despertar tanto interés al punto de convertirse en trending topic en Twitter y llegar a los principales medios de la ciudad.

Elías tiene 23 años, es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el domingo anunció el lanzamiento del Gran Hermano Comodoro 2020, una desopilante idea que despierta el interés de los cibernautas en tiempo de aislamiento obligatorio y noticias que duelen.

Este martes, el joven dialogó con ADNSUR y contó cómo surgió esta iniciativa. “Estando todo el día aislado pensé ‘así se debe haberse sentido estar en Gran Hermano’, entonces dije ‘se puede hacer algo en Twitter’ y empecé a darle forma a esto. Primero tiré un Twitter diciendo que tenía la idea y como vi que la gente se prendió le hable a un amigo que hace diseño gráfico y a una amiga y comenzamos”, contó.

Elias, quien está acompañado por Ale Fras, Anita Gonzalez y Yair Quilodrán, ante la repercusión que tuvo el GHC2020 se tomó en serio el juego. Cuenta que la idea es divertirse y que habrá ronda de eliminación, interacción entre los participantes a través de WhatsApp y las redes sociales, y también premios que serán entregados por comercios de la ciudad que se sumaron.

“Primero que nada la idea es que se diviertan. La esencia de Gran Hermano es el conflicto y la pelea, pero yo tenía pensado un juego de entretenimiento donde todos puedan participar, divertirse, mostrarse y jugar, porque también tienen que jugar. En el grupo de WhatsApp donde interactúan los participantes se llevan muy bien pero al momento de las nominaciones tienen que mostrar otra cara porque es parte de la estrategia para sacar a las personas más fuertes por así decirlo. Pero la idea es la diversión”, resumió.

Como explicó Elías, por estas horas los integrantes del GHC2020 están dentro de un grupo de WhatsApp donde interactúan. Allí el joven anuncia los juegos que deben realizar: desde mostrar que están comiendo con una frase hasta otras ideas que irá anunciando en estos días. Luego él publica las imágenes con una frase y la que tiene más likes gana y el participante tiene inmunidad para la eliminación.

Es que Elías pensó en todos los detalles y este miércoles a las 20:00 comenzará la primera gala de eliminación. Cada participante nominará a otro y a la medianoche comenzará la votación entre cuatro candidatos a irse de la casa virtual. El más votado será eliminado.

Para que los seguidores puedan seguir de cerca a cada uno de los 20 hermanitos, los chicos también permitirán el ingreso de 200 personas al grupo de WhatsApp. Solo podrán leer lo que comparten los 20 administradores y no podrán interactuar. Es que que el objetivo, más allá del juego, es que no se vaya de las manos y la diversión no se convierta en una fea experiencia.

LA ELECCIÓN DE LOS USUARIOS ANTE TODO

En total son 20 participantes de entre 16 y 26 años que fueron elegidos por los usuarios de Twitter. Cada uno tuvo que publicar un foto suya y contar por qué quería entrar, y 8 chicos y 8 chicas que tuvieron más like de Comodoro entraron, al igual que 2 y 2 de Rada Tilly.

“#GHComodoro2020 este jugador eligió unas uvas para desayunar, pero todos sabemos que en realidad quería un vino @DjGianMorales “deja de comer y rompete ese remix” te dicen tus compañeros 😮”— Gran Hermano Comodoro on Twitter Link Gran Hermano Comodoro on Twitter

Según explicó Elías todas las votaciones se harán por cantidad de likes, excepto la eliminación que será a través de una encuesta donde se deberá votar a quien se quiere eliminar. Está previsto que en los primeros minutos del viernes se vaya el primer participante.

El joven admite que por estas horas hay mucho por hacer. “Es un trabajo bastante complicado. Hoy por ejemplo acabo de salir de cursar y ahora entro a laburar, pero voy a ver cómo va avanzando todo esto. Como comunicador social sabía que iba a tener repercusión porque la gente se prende, y más con una cuarentena donde estamos todos en nuestras casas revisando tuits a cada rato, pero no me imaginé que iba a tener tanta dimensión y que tantos iban a quedar afuera. Yo pensaba ‘ójala que completemos el cupo de los 20’ y lo superamos ampliamente, pero hasta ahora venimos bien, va muy rápido, eso sí”, cerró Elias entre risas, aun sin creer todo lo que conllevo un simple juego.