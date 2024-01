Cómo cuidar a las mascotas en los días de mucho calor

Rige por estas horas una alerta amarilla por una ola de calor que afectará toda la zona costera de Chubut, incluida Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Ante la presencia de temperaturas que superarán ampliamente los 30ºC es necesario tener en cuenta todos los cuidados para no exponer a riesgos a nuestras mascotas.

En ese contexto, Basilio Stankewich, reconocido veterinario de Comodoro Rivadavia, dio a conocer - en diálogo con ADNSUR- cuáles son las recomendaciones para proteger a nuestras mascotas de los días de calor.

🏡"Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que no estén al aire libre, los que puedan estar dentro de la casa en un lugar oscuro, lejos del sol, mucho mejor".

💧"Los que no tienen esa posibilidad, no quieren entrar porque ya viven afuera, porque están acostumbrados, tratar de que tengan alguna sombra donde protegerse y mucha agua fresca, agregarle copitos de hielo al agua para que se puedan refrescar".

🐶Sobre los cortes de pelo, indicó que “el perro en sí viene diseñado con el pelo para protegerle la piel, pero hoy por hoy tener un perro peludo es como salir nosotros con el pulover puesto”, ejemplificó. Y recomendó “que se les corte el pelo para que estén más frescos y a la hora del sol más fuerte, protegerles la piel con una remerita o algo de ropa, para que la radiación solar no la tenga directamente en la piel”. De esta manera, el animal “no va a estar tan agitado”, que además, "si ese perro está un poquito excedido de peso, no va a sufrir tanto.

CÓMO SABER SI ESTÀN SUFRIENDO CALOR

Principalmente, “con el jadeo de los perros, pierden calor”, entonces “cuanto más fuerte el jadeo, más calor están perdiendo, pero si van a temblar”, aclaró.

Y señaló que, “cuando empieza a hacerle mal, la piel se va a tocar bastante caliente, los ojos podrían estar un poquito irritados, congestivos”, y debemos “mojarlos, refrescarlos de alguna manera”, si es posibles, “ponerlos en un recipiente con agua, si se lo puede sumergir, mejor todavía”, para que le baje la temperatura rápido, debido a que el golpe de calor “puede ser mortal”, concluyó.

CUIDADO ESPECIAL PARA LOS GATOS

Para los felinos, en cambio, mantener la temperatura corporal de un gato (entre 38ºC y 39,5ºC) implica mayor ayuda y esfuerzo por parte de los propietarios. Los gatos expulsan el calor excesivo por la boca, sus glándulas sudoríparas están ubicadas en las almohadillas de sus patas, y su única alternativa para aliviar el exceso de temperatura por sí mismos, se limita a humedecer su cuerpo mediante el lamido de su lengua.

Por estos motivos, es habitual que el gato escoja aquellas superficies o lugares más frescos para evitar el calor durante sus momentos de descanso, siendo sus preferidos el suelo del baño, la terraza por las noches, e incluso la pila del lavamanos.

🐱El gato debe tener siempre a mano un bebedero o más con agua fresca y limpia, que se deberá ir cambiando varias veces a lo largo del día.

🐈Intentar que se mueva y pueda descansar en las habitaciones que resulten menos calurosas. Principalmente, aquellas que dispongan de corriente de aire fresco y suave.

😹Acostumbrar al gato a que se deje humedecer la cabeza y las patas, sin forzarlo. Recurrir a los cubitos de hielo como medida extrema, colocándolos dentro de sus bebederos de agua.