Cómo continúa el clima en el comienzo de la primavera para Comodoro y el resto de Chubut

El calendario marca la llegada de la primavera y, con ella, comienzan a perfilarse jornadas más agradables en la provincia de Chubut. Sin embargo, el clima muestra matices importantes según cada zona: el mar, la meseta y la cordillera ofrecen escenarios distintos, con temperaturas que varían desde los 23°C en Trelew hasta los 10°C en Esquel, donde incluso se esperan nevadas.

En Comodoro, la semana arranca con un progresivo ascenso de la temperatura. Para el miércoles se prevé una máxima de 15°C, mientras que el jueves el termómetro trepará hasta los 21°C, ofreciendo uno de los días más cálidos en lo que va de la estación.

Hacia el fin de semana, las marcas descenderán levemente, ubicándose entre 18°C y 19°C, con nubosidad variable. El domingo se espera la presencia de viento desde el sector oeste, con una intensidad constante de 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Pese a ello, no se anticipan precipitaciones.

Para el lunes y martes de la próxima semana, las máximas volverán a estabilizarse entre 15°C y 16°C , consolidando un clima más fresco pero estable.

Puerto Madryn: calor y algunas lluvias aisladas

La ciudad portuaria comenzará la semana con temperaturas frías, pero hacia el jueves los valores se elevarán hasta alcanzar los 20°C, y el domingo podrían llegar a 21°.

El viernes aparece como la jornada más inestable, con probabilidades de precipitaciones leves, mientras que el domingo se espera viento, aunque con temperaturas agradables. El resto de los días estarán marcados por la variabilidad, con tendencia a un ascenso térmico hacia el fin de semana.

Esquel: de la primavera al regreso del invierno

El clima en la cordillera tendrá un giro drástico en cuestión de horas. Esquel alcanzará el jueves los 20°C de máxima, ofreciendo un breve respiro primaveral.

Sin embargo, a partir del viernes, el panorama cambiará de manera brusca: las temperaturas caerán hasta los 10°C de máxima y existe la posibilidad de nevadas tanto el viernes como el domingo. Esto refleja la inestabilidad típica de la zona cordillerana, donde el paso de las estaciones puede sentirse con mayor contraste.

Trelew: días cálidos y soleados

Trelew se perfila como una de las ciudades más cálidas de la provincia en este inicio de primavera. A mediados de semana, las temperaturas superarán los 20°C y 22°C, con un jueves semi ventoso en el que se registrarán ráfagas de hasta 40 km/h.

El fin de semana, en cambio, ofrecerá un escenario ideal para actividades al aire libre: días soleados, sin viento y con máximas de 22°C y 23°C , consolidando a la ciudad del valle como la más favorecida en este comienzo de estación.

Una primavera con contrastes en Chubut

El inicio de la primavera en Chubut llega con climas bien diferenciados: Comodoro y Trelew tendrán días templados a cálidos, con viento como principal factor a vigilar; Puerto Madryn alternará calor con chances de lluvia; mientras que en Esquel, el frío volverá con nevadas hacia el fin de semana.

La diversidad geográfica de la provincia vuelve a hacerse notar, recordando que en Chubut la primavera puede ser tanto sinónimo de sol y calor como de frío y nieve, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre.