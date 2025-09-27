Cómo conseguir un 25% de descuento en distintos supermercados usando una aplicación

Hoy en día, las billeteras virtuales no solo funcionan como una alternativa práctica para manejar tu dinero, sino que además brindan diversas ventajas diseñadas para mejorar la experiencia de compra.

Entre los beneficios más comunes se encuentran los reintegros y promociones con descuentos, cuyos montos varían según la plataforma y el tipo de comercio.

Una de las más destacadas es Personal Pay, reconocida por ofrecer una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 35,41%. Al igual que otras billeteras digitales, permite generar intereses sobre el saldo invertido dentro de la cuenta, funcionando como un recurso frente a la suba de precios y ayudando a mantener el poder adquisitivo.

En este caso, lanza una promoción con un 25% de reintegro en compras realizadas en supermercados adheridos como ChangoMás y DIA.

Súper Jueves de Ahorro: reintegros de hasta $15.000

El programa “Súper Jueves de Ahorro” surge como una opción interesante para quienes quieren sacarle mayor provecho a sus compras habituales. La iniciativa ofrece un 25% de reintegro sobre el total gastado, con un tope de $15.000 por usuario, disponible en supermercados específicos.

Este beneficio está disponible exclusivamente para quienes abonen utilizando la tarjeta Visa de Personal Pay con tecnología NFC desde celulares con sistema operativo Android. Esta modalidad no solo ofrece rapidez y seguridad al momento de pagar, sino que además permite acceder a un ahorro significativo.

Entre las cadenas que forman parte de esta promoción se encuentran ChangoMás y DIA, dos supermercados populares para la compra de productos del hogar. Gracias a esto, los usuarios tienen la posibilidad de acceder al reintegro en una amplia gama de artículos de consumo diario.

Además, quienes utilicen Personal Pay también pueden acceder a un 25% de descuento adicional en supermercados Diarco, los días jueves y viernes, abonando con la tarjeta Visa incluida en la billetera.

Hasta fin de año para aprovechar los beneficios

Esta promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que brinda a los usuarios la oportunidad de organizar sus compras con anticipación y aprovechar los beneficios de manera sostenida.

Con iniciativas como esta, Personal Pay busca posicionarse no solo como una plataforma para pagos digitales, sino también como una herramienta que agrega valor real en el uso cotidiano, ayudando a los usuarios a ahorrar mientras realizan sus compras de todos los días.