Cómo comprar electrodomésticos y tecnología desde Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo esquema para la venta de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos producidos en Tierra del Fuego.

La iniciativa se enmarca en la Resolución 5727/2025 y establece un sistema de compras online con envío directo al domicilio del consumidor.

El régimen de Envíos Simplificados elimina algunos impuestos que antes se aplicaban a estos productos, como el IVA y otros gravámenes. La medida se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por hacer más competitiva la producción local frente a la tecnología importada.

Entre los artículos incluidos se encuentran celulares, televisores, notebooks y distintos electrodomésticos de línea blanca y pequeña. Sin embargo, el dato central se confirma recién en el cuarto párrafo: los consumidores podrán adquirir hasta tres unidades del mismo tipo por año, con un límite total de compra de 3.000 dólares, y disfrutarán de descuentos fiscales de hasta 40%, que se aplican directamente en los portales de venta online participantes.

Los productos deben destinarse exclusivamente a uso personal y serán enviados directamente al domicilio del comprador. ARCA supervisará todas las transacciones para garantizar que se cumplan las condiciones establecidas, y los sitios web de las empresas participantes indicarán claramente los precios habituales y los valores con el descuento aplicado.

Actualmente, compañías como BGH y Electronic System ya ofrecen productos bajo este esquema de compras directas desde Tierra del Fuego. Newsan, en cambio, aún no implementó los beneficios fiscales, aunque sus plataformas muestran los precios con y sin impuestos y no precisaron cuándo comenzarán a aplicar la normativa.

El Gobierno señaló que la iniciativa busca fortalecer la industria local y ofrecer alternativas más económicas frente a los productos importados, que suelen tener precios más elevados. Además, la medida pretende fomentar la producción tecnológica en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego y contribuir a la competitividad del mercado nacional.

Los expertos en comercio electrónico consideran que la nueva normativa puede incentivar el consumo de productos locales y favorecer la innovación industrial en la provincia austral, ya que los beneficios fiscales hacen más atractiva la compra directa desde Tierra del Fuego.

La Resolución 5727/2025 estará vigente durante todo el año, y las autoridades recomendaron a los consumidores verificar periódicamente las empresas habilitadas para garantizar que las compras cumplan con los requisitos del régimen.