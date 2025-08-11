Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego y ahorrar hasta un 40% con la nueva regulación de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha un esquema innovador que permitirá a los consumidores argentinos acceder de forma directa a productos electrónicos y electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego, lo que supondrá un ahorro considerable frente a los precios de mercado tradicionales.

Implementado mediante la Resolución General 5727/2025, este régimen busca no solo dinamizar una región productiva clave para el país, sino también facilitar el acceso a bienes tecnológicos a precios competitivos, favoreciendo la economía familiar y la reactivación industrial.

DE QUÉ SE TRATA EL NUEVO RÉGIMEN PARA COMPRAR ELECTRODOMÉSTICOS DESDE TIERRA DEL FUEGO

La iniciativa consiste en la posibilidad de adquirir artículos incluidos en el listado contenido en la Resolución 286/2025 directamente desde las plantas fabriles de Tierra del Fuego, sin intermediarios comerciales ni cadenas tradicionales.

Esta compra directa permite la exención del impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, que representa un peso considerable en el precio final, y elimina otras cargas administrativas y comerciales que encarecen el producto en su trayecto al consumidor. Además, la entrega se realiza de forma exclusiva en el domicilio del comprador, cuidando la trazabilidad y seguridad del envío.

Entre los productos beneficiados se encuentran una extensa variedad, desde aires acondicionados, televisores de última generación, celulares de diversas gamas, microondas, y lavarropas, hasta pequeños electrodomésticos como depiladoras o gadgets tecnológicos como relojes inteligentes y tablets. Estas categorías fueron definidas cuidadosamente para equilibrar la promoción industrial con el control aduanero, evitando usos comerciales indebidos y fomentando el consumo individual.

El esquema permite compras con un tope de 3.000 dólares por envío, sin limitación de peso, y está pensado para que cada consumidor pueda realizar hasta tres unidades por tipo de producto por año calendario, con la intención de que el beneficio se focalice en el mercado doméstico y no en la reventa.

Para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento, ARCA junto a la Aduana ejercerán tareas de fiscalización, control y seguimiento del régimen, desarrollando sistemas que detecten irregularidades.

Este régimen ha sido valorado como un avance para compensar la pérdida de competitividad que sufrieron las fábricas fueguinas luego de la apertura de importaciones y la baja de impuestos impuesta a nivel nacional a comienzos de 2025, transformaciones que impactaron negativamente en la producción local.

De acuerdo con Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Tierra del Fuego, la medida podría contribuir a revitalizar la industria al incentivar la demanda interna de estos bienes, ayudando a que las empresas recuperen sus niveles previos de producción.

¿CUÁNTO AHORRO SI COMPRO ELECTRODOMÉSTICOS DESDE TIERRA DEL FUEGO?

De acuerdo a lo que publicó iProfesional, los beneficios para el comprador se traducen en ahorros significativos: por ejemplo, un aire acondicionado split de 3.000 frigorías, cuyo precio en el mercado ronda el millón de pesos, podría comprarse mediante esta modalidad con un descuento que oscila entre $360.000 y $480.000 según el modelo.

Otro ejemplo notable son los celulares de gama media, que al venderse fuera del régimen tienen un precio promedio cercano a los $410.000, mientras que bajo el nuevo esquema podrían costar alrededor de $350.000.

Los microondas, cuyo precio habitual es de aproximadamente $460.000 en plataformas digitales, aparecen con precios estimados de $280.000 si se adquieren desde Tierra del Fuego, evidenciando una diferencia marcada.

Para las televisiones de gran tamaño, tan demandas por aficionados de deportes y videojuegos, el ahorro también resulta importante. Un televisor que puede alcanzar hasta $795.000 en el mercado convencional se ofrece por cerca de $560.000 bajo el nuevo proyecto, gracias a la eliminación de impuestos y márgenes comerciales.

Este esquema, más allá de ser una alternativa comercial, tiene un fuerte impacto en las economías domésticas, al permitir que familias y usuarios puedan acceder a tecnología de última generación a precios más accesibles, ayudando a disminuir la brecha digital y mejorar la calidad de vida a través del acceso a sensores, electrodomésticos inteligentes y dispositivos que optimizan el consumo energético.

Desde el punto de vista industrial, además de dinamizar la producción local, se espera una mayor visibilidad de los productos fueguinos y un fortalecimiento del sector a mediano plazo, mediante la creación de canales propios de venta y una relación directa con el consumidor final. Esta interacción traerá consigo información valiosa para la mejora continua de los artículos y la personalización de la oferta según la demanda continental.

Por otro lado, la medida genera expectativas en cuanto a la expansión del stock y la incorporación progresiva de productos nuevos a este régimen, lo que podría consolidar un mercado digital federal y ampliar el alcance comercial de Tierra del Fuego.

CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE SE PUEDEN COMPRAR DESDE TIERRA DEL FUEGO

El régimen incluye un catálogo de más de 40 productos tecnológicos y electrodomésticos fabricados o ensamblados en Tierra del Fuego, tales como:

