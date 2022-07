Este lunes, la ministra de Economía Silvina Batakis anunció en conferencia de prensa que buscará la “consolidación fiscal”, el ahorro interno y el cumplimiento de las metas con el FMI, como una señal tranquilizadora a un mercado que descarta los activos argentinos en el mercado financiero.

Puntualmente, estas son las medidas económicas que anunció Batakis.

🔸- Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga van a ser acordes con la proyección de caja real.

🔸- Se mantienen las metas del acuerdo del FMI.

🔸- Se garantizarán tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro.

🔸- Creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos. La funcionaria rechazó la posibilidad de defaultear los bonos en pesos.

“Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de los subsidios”, afirmó Batakis

🔸- Se modifica la Ley de Administración Financiera. Todas los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central. Se espera generar ahorros de $600 mil millones.

🔸- También se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central.

🔸- Se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias.

🔸- Cronograma de emisión de títulos: se va a respetar el cronograma establecido.

🔸- Tipo de Cambio: el Gobierno entiende que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ve necesidad de que haya movimientos. La ministra dijo que el mercado informal es marginal y que los precios se construyen de acuerdo al tipo de cambio oficial.

Batakis descartó cambios en el dólar oficial y confirmó nueva canasta de Precios Cuidados

🔸- Energía: se abrieron los sobres de licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El viernes 15/07 va a estar disponible para toda la población el formulario para la segmentación de las tarifas.

🔸- Se va a reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos.

COMO IMPACTAN LAS MEDIDAS EN EL BOLSILLO DE LOS ARGENTINOS

🔹 Subsidios: en primer lugar, mantendrá vigente el esquema de segmentación de tarifas y subsidios que había intentado poner en marcha Martín Guzmán, es decir, con una diferenciación de usuarios por nivel de ingresos. Un sector de la población pagará la tarifa plena, otro estará subsidiado parcialmente y habrá una tarifa social.

🔹Administración interna: en segundo lugar, buscará generar algún tipo de ahorro interno con medidas operativas en la administración del sector público. En ese sentido, Batakis mencionó que cada área del Estado no podrá gastar “más de lo que tiene” de acuerdo a sus proyecciones reales de caja, lo que implicaría en términos prácticos que no habría margen para que Economía baje más dinero del que haya recaudado efectivamente. También se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central. Batakis habló de administrar unos $600.000 millones de manera concentrada en el Palacio de Hacienda.

Tras los anuncios de Batakis, el dólar blue bajó y cerró a $268

🔹 Revalúo fiscal: la ministra de Economía dijo que continuará con el plan establecido con el FMI para llevar adelante un recálculo de valuaciones inmobiliarias para unificar criterios a nivel federal. Ese plan seguirá adelante pero en lugar de estar supervisado por el Ministerio del Interior, pasará a depender del Palacio de Hacienda.

El peso de los impuestos inmobiliarios en los fiscos de las provincias es menor en comparación, por ejemplo, con Ingresos Brutos. Los últimos datos oficiales, que van hasta el tercer trimestre de 2021, muestran que esos gravámenes representan menos de la décima de la recaudación de los gobernadores.

Para el consolidado provincial, los tributos inmobiliarios acumularon $132.065 millones, mientras el ingreso fiscal total redondeaba 1,6 billones de pesos, es decir, cerca de un 8 por ciento. Con un revalúo de estas características, podría tener un impacto en el cobro de Bienes Personales.

Santiago Igón: “Guzmán le respondía a los desestabilizadores y Batakis le responde a la política”

🔹 Tasas de interés: en términos financieros, si bien no especificó algún programa de financiamiento en el mercado doméstico de deuda más allá del calendario establecido de obligaciones de pago, Batakis mencionó que buscará continuar con un sendero de tasas de interés real positivas.

Actualmente las tasas de interés tienen un piso de interés de 53% anual.

Por otra parte, creará un comité asesor que analizará opciones para el mercado de deuda en pesos. En ese sentido, Batakis reiteró que buscará diversificar la oferta de títulos públicos para que los inversores estén resguardados contra la suba de precios y contra la devaluación del peso.

🔹 Dólar, tipo de cambio y acumulación de reservas: la ministra Batakis aseguró que el tipo de cambio real multilateral está en niveles que considera de equilibrio, por lo que descartó cualquier ajuste del dólar oficial para recortar la alta brecha cambiaria, minimizando su impacto ya que los precios se rigen por la cotización oficial.

Con Batakis "el plan económico sigue su rumbo", afirmó Gabriela Cerruti

🔹 Otras medidas: el Ministerio de Economía propiciará la reglamentación del tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios que la ministra de Economía consideró desmedidos. En términos de contención de precios, Batakis afirmó que continuará en conversaciones con las empresas de consumo masivo para observar la cadena de valores de la producción y evitar remarcaciones de precios tras los últimos días de volatilidad financiera.

Con información de Infobae