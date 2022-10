Más de un millón de adultos estarían alcanzados por el "Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos" que anunció este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. Se trata de un bono de $45.000 que se pagará en dos cuotas en noviembre y diciembre.

"Con la Directora Ejecutiva de ANSES Fernanda Raverta coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre", señaló Sergio Masa.

"Podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de ANSES, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI", agregó el ministro de Economía.

Antes del anuncio oficial, el propio Massa había confirmado los destinatarios de la ayuda: "Es para aquellos que hoy no tienen nada. No tienen un plan, no tienen la Asignación Universal por Hijo, no tienen trabajo, no tienen seguro de desempleo, no tienen ningún ingreso y sienten que el Estado no los está protegiendo".

El presidente Alberto Fernández había adelantado que en los "próximos días" se otorgaría un bono para "llegar a los sectores más marginados y postergados" y que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.

El bono para los sectores indigentes podría alcanzar a un millón personas, según estiman en la Seguridad Social. Son los que no tienen ningún tipo de ingreso en forma absoluta ni del sector privado ni del Estado.

Para percibir este nuevo Refuerzo de Ingresos habrá que inscribirse en un Registro Especial que habilitará ANSeS por internet, aunque también habrá inscripciones presenciales en las Delegaciones del organismo previsional porque comprende a sectores de extrema pobreza que no tienen acceso o manejan con dificultades los medios electrónicos.

A diferencia de otros bonos, caso IFE o el último bono que abarcó a 13 millones personas, no comprende a los jubilados ni a los monotributistas de las categorías más bajas. En tanto, los datos de los solicitantes serán cruzados contra los registros de la Seguridad Social, AFIP, Propiedad automotor e inmuebles, sistema bancario y financiero, Salud ( obras sociales y prepagas) para determinar si tienen o no algún ingreso.

Así, por ejemplo, una empleada doméstica con hijos que se desempeña “en negro” (según el INDEC suman más de un millón) no tendrá derecho a este bono si percibe la AUH por sus hijos o algún plan social.

También será rechazada la inscripción de los trabajadores informales si registran ingresos en sus cuentas bancarias o figuran como afiliados a una obra social o prepaga. Tampoco lo van a cobrar los que cobran la prestación por desempleo o los trabajadores formales, aunque perciban bajos salarios.

Además, en el caso de una persona sin ingresos se tomará en cuenta también la situación económica, de ingresos y patrimonial, de todo el grupo familiar.

